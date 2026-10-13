Trợ cấp thôi việc cho công chức đã xong hồ sơ trước 1/8/2026

Nghị định số 300/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/8/2026. Ông Sơn hỏi, trường hợp công chức trên có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP ngày 29/7/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025/NĐ-CР ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định:

"Trường hợp đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng chưa ban hành quyết định giải quyết chế độ đối với công chức tự nguyện thôi việc theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm hoàn thiện hồ sơ".

Đề nghị ông Hoàng Sơn nghiên cứu quy định nêu trên và trao đổi với cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.