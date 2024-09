Trở thành tỷ phú, Selena Gomez giỏi đến cỡ nào?

Phần lớn khối tài sản khổng lồ này của Selena Gomez đến từ việc kinh doanh với thương hiệu mỹ phẩm riêng. Điều này cũng tương tự một tỷ phú nổi tiếng khác của làng giải trí là Rihanna. Tuy nhiên Selena Gomez cũng vẫn là một nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động tích cực với phim ảnh, âm nhạc cho dù theo báo cáo của Bloomberg, các chuyến lưu diễn chỉ đóng góp chưa đến 5% cho tài sản của cô còn doanh số bán album và đĩa nhạc chỉ đóng góp chưa đến 2%

Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Selena Gomez khởi sắc với những bộ phim chinh phục được cả khán giả và các nhà phê bình. Cô được đề cử giải Quả cầu vàng và Emmy cho vai diễn trong Only Murders in the Building. Đây là series phim thu hút sự chú ý, được đánh giá cao mà Selena Gomez ngoài đóng vai chính còn là nhà sản xuất và được cho là mang về thu nhập ít nhất 6 triệu USD cho mỗi mùa. Hiện Selena Gomez còn tái khởi động lại thương hiệu từng làm nên tên tuổi cho cô một thời mang tên Disney's Wizards Beyond Waverly Place. Chưa hết, Selena Gomez tiếp tục tạo sức hút với công chúng thông qua loạt chương trình truyền hình thực tế về nấu ăn, khám phá các nhà hàng...

Trở thành tỷ phú nhờ việc kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng nhưng Selena Gomez vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật một cách có chất lượng ở nhiều vai trò khác nhau và đạt được các thành tựu ấn tượng (Ảnh: Getty Images)

Khi nói về sự thành công của mình ở lĩnh vực kinh doanh, về khối tài sản gia tăng nhanh chóng kể từ thời điểm thành lập thương hiệu riêng vào năm 2019, Selena Gomez thừa nhận đôi lúc cô cảm thấy choáng ngợp về những con số vì kiếm tiền không phải là tất cả những gì cô quan tâm.

Là một người có những vấn đề sức khỏe đáng lo ngại, từng trải qua những thời điểm rất khó khăn, Selena Gomez dành nhiều tâm huyết cho việc chia sẻ, truyền cảm hứng cho mọi người cũng như đóng góp một phần trong doanh thu khổng lồ của mình vào các hoạt động từ thiện, ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe tinh thần.