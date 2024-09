Trớ trêu chuyển khoản nhầm 35 triệu đồng vào thẻ tín dụng của người đang có nợ xấu, không có khả năng trả lại

Mới đây, trên một diễn đàn trực tuyến, chị T.V (Bắc Giang) chia sẻ rằng đã chuyển nhầm số tiền 35 triệu vào thẻ tín dụng của một người tên T. Chị đã từng có giao dịch với người này trước đây và vẫn lưu số tài khoản trong ứng dụng ngân hàng. Tại ngày xảy ra sự việc, chị định chuyển tiền cho một người khác cũng tên T nhưng lại vô tình ấn nhầm vào tài khoản này.

Chị T.V "cầu cứu" trên một diễn đàn online

Đáng nói, tài khoản của T là thẻ tín dụng và đang mắc nợ xấu, nên khi chị T.V chuyển tiền, ngân hàng tự động trừ khoản tiền đó để thanh toán nợ của T. Chị đã liên lạc với T để xin lại số tiền, tuy nhiên T trả lời không có khả năng hoàn trả. T cũng cho rằng mình không hề sử dụng khoản tiền đó, nên không có trách nhiệm gì trong sự việc này.

Chị T.V cũng đã trình báo với các cơ quan chức năng, tuy nhiên phía Công an cho biết T không có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì không cố ý chiếm đoạt số tiền đó, chị nên chủ động liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ giải quyết.

Phía dưới bài đăng, cộng đồng mạng đang chia thành 2 luồng ý kiến. Có người cho rằng khoản nợ tín dụng là thỏa thuận giữa ngân hàng và anh T, số tiền này không phải của anh T nên việc ngân hàng tự động khấu tiền trả nợ là vô lý.

Một số người cho rằng ngân hàng tự động trích nợ là vô lý

Cũng có những người khác cho rằng việc ngân hàng trừ tiền là đúng nguyên tắc trích nợ tự động mà ngân hàng và anh T đã thỏa thuận khi mở thẻ tín dụng.

Những người khác cho rằng việc ngân hàng trừ tiền là đúng nguyên tắc trích nợ tự động

Chị T.V cũng đã gửi email cho phía ngân hàng để được hỗ trợ giải quyết, và ngân hàng phản hồi rằng hiện không có phương án hỗ trợ thêm do thẻ tín dụng của chủ thẻ đang có dư nợ, và khi có khoản tiền ghi có, hệ thống sẽ gạch nợ thẻ tín dụng theo đúng quy định. Khách hàng nên làm việc với chủ thẻ để thống nhất phương án xử lý, về nguyên tắc kế toán, ngân hàng này không thể hoàn trả số tiền đã được gạch nợ.

Tương tự trường hợp của chị T.V, khoảng 1 năm trước, mạng xã hội cũng từng rầm rộ vụ chuyển khoản nhầm vào tài khoản đang có dư nợ ngân hàng, số tiền lên đến 3 tỷ đồng tại Đà Nẵng.

Cụ thể bà C (49 tuổi, Đà Nẵng) có chuyển nhầm 3 tỷ vào tài khoản bà H. Không may, tài khoản mà bà C chuyển nhầm được bà H sử dụng làm tài khoản trả nợ. Theo quy định hợp đồng tín dụng, tiền vào tài khoản đăng ký thu nợ thì ngân hàng tự động trích 963 triệu thu nợ quá hạn.

Ngày 27/4/2023, ngân hàng nhận được đơn đề nghị của bà H yêu cầu hoàn trả lại số tiền ngân hàng đã thu nợ trước đó để bà H hoàn trả lại tiền chuyển nhầm cho bà C.

Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng cho biết: với các yêu cầu tra soát giao dịch chuyển tiền giữa các cá nhân, ngân hàng không có cơ sở để xác định giao dịch chuyển tiền nhầm và không có thẩm quyền tự động hoàn trả theo đề nghị, phản ánh của bên chuyển tiền (khi chưa có sự chấp thuận của bên nhận tiền). Ngoài ra, ngân hàng đã rà soát và xác nhận ngân hàng đã thực hiện thu nợ của khách hàng vay đúng quy định.

Tháng 6/2023, sau nhiều lần "đi đòi", đâm đơn kiện cáo, bà H mới hoàn trả cho bà C hơn 2 tỷ đồng. Đến nay đã một năm nhưng số tiền còn lại gần 963 triệu đồng bà C vẫn chưa đòi được.

Có thể thấy, quá trình “đòi” lại tiền chuyển khoản nhầm rất khó khăn và xác suất thành công cũng không cao. Vì vậy, để bảo vệ tài sản của chính mình, khách hàng nên kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên người nhận, số tiền cần gửi trước khi chuyển khoản.