Trời lạnh kỷ lục, quốc gia láng giềng Việt Nam chìm trong băng giá với mức nhiệt thấp nhất là -53 độ C

Nhiệt độ ở Mohe, miền bắc Trung Quốc, đã giảm xuống mức kỷ lục -53 độ C vào ngày cuối tuần và đó chỉ là khởi đầu cho một đợt lạnh dự kiến sẽ kéo dài suốt cả tuần này. Trong khi đó, phía bắc và phía tây Nhật Bản có thể phải hứng chịu tuyết dày cho tới 26/1.

Cuối tháng 1 thường là giai đoạn thời tiết lạnh hơn ở khu vực Bắc Á, dẫn tới nhu cầu sưởi ấm tăng cao. Điều này cũng đồng nghĩa Trung Quốc và Nhật Bản, những quốc gia nhập khẩu năng lượng hàng đầu thế giới, sẽ tiếp tục phải gia tăng lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, tác động của thời tiết cực đoan với thị trường năng lượng chưa thực sự rõ rệt.

Ở Trung Quốc, nhu cầu sưởi ấm gia tăng có thể được bù đắp bởi việc các nhà máy, công xưởng vẫn đang nghỉ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, Nhật Bản có thể dựa vào lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà họ dự trữ để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện của mình.

Tại Mohe, các nhà chức trách địa phương đã tăng cường hoạt động của các lò hơi để có thể tiếp tục cung cấp nước nóng và sưởi ấm cho các hộ gia đình, thúc đẩy mức tiêu thụ than cao hơn 1/3 so với bình thường. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng thiếu điện hoặc nhiên liệu. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết không khí lạnh giá ở Hắc Long Giang có nghĩa là nhiều khu vực của tỉnh sẽ trải qua nhiệt độ thấp kỷ lục cho tới ngày 25/1.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản thì cho biết nhiều khu vực ở nước này sẽ giảm xuống dưới mức đóng băng trong ngày 24/1, bao gồm Tokyo, Nagoya và Fukuoka. Nhà chức trách nhiều địa phương kêu gọi người dân hạn chế ra đường khi có tuyết dày. Lái xe cũng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong trời băng tuyết.

Japan Airlines Co. và ANA Holdings Inc. đều cho biết các chuyến bay có thể bị hoãn hoặc hủy do thời tiết. Các công ty vận hành đường sắt cũng cảnh báo về nguy cơ gián đoạn lịch trình.

Tham khảo: Bloomberg