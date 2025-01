Trong 1 năm, dự trữ ngoại hối của nước giáp biên với Việt Nam sụt mất 35 tỷ USD

Số liệu thống kê mới nhất do Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc công bố ngày 7/1 cho thấy tính đến cuối tháng 12/2024, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 3.202,4 tỷ USD, giảm 63,5 tỷ USD so với cuối tháng 11, mức giảm tương ứng 1,94%. So với cùng kỳ năm 2023, quy mô dự trữ ngoại hối cuối năm 2024 giảm 35,6 tỷ USD , theo Tân Hoa Xã.

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc cho biết sự suy giảm quy mô dự trữ ngoại hối nói trên chủ yếu là do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như kỳ vọng về chính sách tiền tệ của những nền kinh tế lớn và dữ liệu kinh tế vĩ mô, chỉ số đồng USD tăng và giá tài sản tài chính toàn cầu nhìn chung giảm.

Chính quyền Trung Quốc cho biết nền kinh tế nước này vẫn duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng đều đặn, với những tiến bộ vững chắc trong phát triển chất lượng cao, đảm bảo sự ổn định chung của dự trữ ngoại hối.

Suy giảm quy mô dự trữ ngoại hối Trung Quốc đến từ chỉ số đồng USD tăng và giá tài sản tài chính toàn cầu giảm.

Trong tháng 12/2024, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của "đồng bạc xanh" so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng từ 105,9 lên 108,4, tăng gần 2,4%. Do dự trữ ngoại hối được tính bằng đồng USD nên các yếu tố tỷ giá hối đoái sẽ khiến dữ liệu biến động rõ ràng. Vì vậy, số liệu dự trữ ngoại hối sẽ "thu hẹp" ở một mức độ nhất định.

Trong một diễn biến khác, vào tháng 12/2024, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - Ngân hàng Trung ương) một lần nữa tăng lượng vàng nắm giữ thêm 330.000 ounce, lên 73,29 triệu ounce. Vào tháng 11/2024, PBoC đã tăng nhẹ lượng vàng nắm giữ thêm 160.000 ounce lên 72,96 triệu ounce sau sáu tháng.

Tuy nhiên, dự trữ vàng của Trung Quốc chiếm tỷ trọng thấp. Tính đến cuối tháng 12/2024, vàng chiếm 5,5% tài sản dự trữ quốc tế chính thức, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 15%.

Trước đó, cũng theo Tân Hoa Xã, ở thời điểm cuối tháng 6/2024, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt mức 3.222,4 tỷ USD.

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) khi đó cho biết, con số này đã giảm 0,3% so với tháng trước và cho rằng nguyên nhân là do tác động kết hợp của tỷ giá hối đoái và biến động giá tài sản.

SAFE giải thích rằng do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn, kỳ vọng của thị trường và dữ liệu kinh tế vĩ mô, chỉ số đô la Mỹ và giá tài sản tài chính toàn cầu đã tăng vào tháng 6/2024.

Cơ quan quản lý này cho biết nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì đà phục hồi và tiếp tục phát triển chất lượng cao, có lợi cho việc duy trì quy mô ổn định của dự trữ ngoại hối của nước này.

Trung Quốc nắm dự trữ quốc tế lớn nhất thế giới

Dự trữ quốc tế, hay còn được gọi là dự trữ ngoại hối hoặc dự trữ hối đoái (international reserves or foreign exchange reserves), đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định tài chính và xử lý các khoản thâm hụt cán cân thanh toán giữa các quốc gia.

Đây là những tài sản tài chính mà các quốc gia tích lũy để đáp ứng nhu cầu thanh toán ngoại tệ, cung cấp độ tin cậy cho chính sách tài chính và bảo vệ khả năng mua hàng nước ngoài.

Trung Quốc giữ lượng ngoại hối lớn nhất thế giới.

Dự trữ quốc tế là các tài sản tài chính mà một quốc gia sở hữu và giữ dưới dạng tiền tệ của các quốc gia ngoại hối khác. Thông thường, dự trữ quốc tế của một quốc gia bao gồm các loại tiền tệ phổ biến như đô la Mỹ, euro, yen Nhật Bản và bảng Anh, cũng như một số loại tài sản tài chính khác như trái phiếu chính phủ, vàng và đồng tiền của các quốc gia khác.

Dự trữ quốc tế có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì sự ổn định tài chính cho một quốc gia. Các quốc gia sử dụng dự trữ quốc tế để đảm bảo khả năng thanh toán và hỗ trợ các hoạt động thương mại quốc tế.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tính đến quý 3/2024, tổng dự trữ quốc tế của toàn cầu là 12.730 tỷ USD. Trong đó, phần lớn là dự trữ bằng đồng USD, 6.796 tỷ USD. Và Trung Quốc là nắm giữ dự trữ quốc tế lớn nhất thế giới.