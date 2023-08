Trong 6 tháng qua, đây là nhóm hàng xuất khẩu duy nhất của Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD

Xuất khẩu trong tháng 6/2023 đạt 29,45 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước. Với kết quả này, quy mô hàng hóa xuất khẩu trong tháng tăng 1,41 tỷ USD so với tháng trước.

Diễn biến xuất khẩu của các nhóm hàng trong tháng 6/2023 tăng giảm không đồng đều, một số nhóm hàng tăng mạnh nhưng cũng có một số nhóm hàng giảm sâu so với tháng trước.

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng 2023 là 164,68 tỷ USD, giảm 12% và có 37/45 nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 6/2023 đạt 5,07 tỷ USD, tính chung trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng/2023 là 25,59 tỷ USD, giảm 7,9%, tương ứng giảm 2,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Cao nhất trong báo cáo mới đây của Tổng cục Hải quan.

Trong 6 tháng/2023, xuất khẩu nhóm hàng này giảm ở thị trường Hoa Kỳ, EU (27 nước), Hồng Kông (Trung Quốc) và ASEAN nhưng tăng ở thị trường Trung Quốc. Cụ thể, xuất sang thị trường Hoa Kỳ là 7,36 tỷ USD, giảm 0,2%; Trung Quốc là 6,13 tỷ USD, tăng 4%; EU(27) là 2,66 tỷ USD, giảm 28,9%; Hồng Kông là 2,24 tỷ USD, giảm 22,9%; ASEAN là 1,17 tỷ USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 6/2023 đạt 4,01 tỷ USD, tăng 37,2% so với tháng trước. Qua đó, nâng mức trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 6 tháng năm 2023 lên 24,2 tỷ USD, giảm 18,2%, tương ứng giảm tới 5,39 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng/2023, Việt Nam xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc là 6,33 tỷ USD, giảm 2%; Hoa Kỳ là 4,08 tỷ USD, giảm 39,7% và Hàn Quốc là 1,59 tỷ USD, giảm 43,3%. Riêng xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (27) đạt 3,42 tỷ USD, tăng 4% và ASEAN đạt 1,13 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác , trong tháng 6, đạt 3,21 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Tính trong 6 tháng 2023 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 19,7 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 6 tháng/2023 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 7,93 tỷ USD, giảm 18,1%; EU(27) với 2,79 tỷ USD, tăng 2,5%; Trung Quốc với 1,48 tỷ USD, giảm 0,5%; Nhật Bản với 1,33 tỷ USD, giảm 2,8%... so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu rau quả ghi nhận tích cực trong nửa đầu 2023. Ảnh minh họa.

Xuất khẩu rau quả trong 6 tháng/2023 đã tăng hơn 1 tỷ USD

Trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 6/2023 đạt 3,06 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước. Đây là tháng lấy lại mốc 3 tỷ USD, sau 9 tháng xuất khẩu dưới mốc này. Tính trong 6 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 15,73 tỷ USD, giảm 15,4% (tương ứng giảm tới 2,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng dệt may Việt Nam. Trong 6 tháng/2023, xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ là 6,95 tỷ USD, giảm 26% (tương ứng giảm 2,38 tỷ USD) và chiếm 44% trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Tiếp theo xuất khẩu sang EU(27), trị giá 1,93 tỷ USD, giảm 9,3%; Hàn Quốc là 1,34 tỷ USD, giảm 2,2%. Bên cạnh đó, thị trường Nhật Bản lại là điểm sáng về xuất khẩu nhóm hàng này, với trị giá xuất trong 6 tháng/2023 đạt 1,75 tỷ USD, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 6/2023 đạt 1,76 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu giày dép của cả nước trong 6 tháng/2023 lên 9,82 tỷ USD, giảm 16,8% (tương ứng giảm 1,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất sang Hoa Kỳ là 3,34 tỷ USD, giảm 34,4%; EU(27) là 2,46 tỷ USD, giảm 15,4% và Trung Quốc là 863 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng thủy sản trong tháng 6/2023 là 768 triệu USD, giảm 5,1% so với tháng trước. Tính chung lũy kế 6 tháng/2023, xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam là 4,15 tỷ USD, giảm 27,1% (tương ứng giảm 1,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng qua, xuất khẩu hàng thủy sản sang Nhật Bản là 713 triệu USD, giảm 10,9% và sang Hoa Kỳ là 706 triệu USD, giảm tới 45,9%. Tiếp theo, xuất sang Trung Quốc là 634 triệu USD, giảm 22,9%; EU(27 nước) là 599 triệu USD, giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng rau quả xuất khẩu trong tháng 6/2023 đạt 662 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Tính chung lũy kế trong 6 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt tới 2,68 tỷ USD, đạt mức trị giá xuất khẩu trong 6 tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 60,1% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong 6 tháng/2023 đã tăng tới hơn 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.