Trong bối cảnh bất động sản khan hiếm nguồn cung, một doanh nghiệp liên tục cất nóc 3 dự án chung cư lớn

Khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton Residences, Hanoi tại The Grand do Masterise Homes phát triển nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm, trên phố Hàng Bài. Đây là nguồn cung căn hộ khu vực phố cổ hiếm hoi xuất hiện trong suốt gần 1 thập kỷ vừa qua.