Trong khi các doanh nghiệp lao đao vì corona, TNG công bố doanh thu 2 tháng đầu năm 2020 đạt gần 560 tỷ đồng, tăng 4% cùng kỳ năm trước

CTCP Đầu tư thương mại TNG vừa công bố báo cáo KQKD tháng 2/2020. Theo đó, tổng doanh thu tiêu thụ đạt hơn 288,9 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước (174,4 tỷ VNĐ do tháng 2/2019 trùng với dịp tết Nguyên đán). Trong đó doanh thu xuất khẩu đạt 219,5 tỷ VNĐ tăng 47% so với cùng kỳ 2019, doanh thu nội địa đạt 36,1 tỷ tăng 240% so với cùng kỳ 2019.



Mặc dù thị trường chung bị ảnh hưởng bởi dịch cúm corona, song tổng kết 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu của TNG vẫn đạt gần 560 tỷ đồng, tăng 4% cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, nhờ các các đơn hàng sản xuất khẩu trang phục vụ thị trường trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra, doanh thu nội địa tăng vọt so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch TNG cho biết, đến thời điểm này, đơn hàng cho năm 2020 rất tốt. Nhiều khách hàng truyền thống của Công ty như Decathlon (Pháp) tăng 29% so cả năm 2019, Spormaster (Nga) tăng 73% so cả năm 2019… Các khách hàng đều đề nghị tăng đơn hàng. Chẳng hạn, Spormaster của Nga, đề nghị năm 2020, TNG phải tăng giá trị đơn hàng lên 15-20 triệu USD, gấp 3 lần so với mức hiện nay, tức là bằng giá trị công suất 1 nhà máy.

Với lợi thế là các đơn hàng sản xuất FOB chiếm đại đa số, đến thời điểm hiện tại TNG vẫn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và đảm bảo đủ cho sản xuất tới hết quý 2 năm 2020 và đang có kế hoạch chuẩn bị cho đơn hàng quý 3/2020. Các khách hàng cùng với TNG đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu sớm và nhập khẩu từ Pakistan hay nguồn nguyên liệu thay thế trong nước như nhà cung cấp nguyên liệu Trần Hiệp Thành, SY VINA, Huge Bamboo, Fomosa Long An… nên TNG vẫn duy trì sản xuất ổn định.

Đến thời điểm này TNG cho rằng các đơn hàng đang thừa năng lực sản xuất, phải đưa hàng đi gia công tai các đơn vị ngoài TNG.

Ông Thời tiết lộ, năm 2020 Công ty dự kiến kế hoạch tăng trưởng doanh thu khoảng 10% tức là lên quy mô 4.900 tỷ đồng.