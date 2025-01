Chuỗi kinh doanh đồ Apple của Thế giới Di động chính thức có lãi, đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2027

Theo thông tin trên trang facebook cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em - thành viên HĐQT Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) - lần đầu tiết lộ bức tranh tài chính của TopZone với doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 80 tỷ đồng năm 2024, dẫn đầu thị trường bán lẻ công nghệ tại Việt Nam. Ông Hiểu Em cũng cho biết thêm Topzone là cầu nối chiến lược để hướng tới mục tiêu doanh thu đạt 1 tỷ USD của Apple tại Thế Giới Di Động vào năm 2027.

Topzone là hệ thống cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm Apple, thuộc quản lý của Thế Giới Di Động. Mô hình này chính thức ra mắt 4 cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội và TP. HCM vào tháng 10/2021; đến nay đã mở rộng lên 86 địa điểm kinh doanh.



Topzone gồm 2 nhóm cửa hàng là AAR với kích thước nhỏ gọn khoảng 100-120m2 đặt cạnh các cửa hàng Thế giới Di động/Điện Máy Xanh hiện có và loại hình APR có diện tích lớn hơn khoảng 180-220m2 nằm độc lập bên ngoài.



Về tình hình kinh doanh toàn Tập đoàn, ghi nhận tại báo cáo 11 tháng đầu năm, tổng doanh thu MWG đạt 112.298 tỷ, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 98% kế hoạch năm (125.000 tỷ). Riêng trong tháng 11, doanh thu của Tập đoàn đạt xấp xỉ 10.945 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm khoảng 6% so với tháng 10 liền trước.

Xét theo từng mảng kinh doanh, chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh đạt tổng doanh thu 81.700 tỷ đồng sau 11 tháng đầu năm, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Doanh thu online 11 tháng đầu năm đạt 8.200 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu của cả hai chuỗi.

Theo MWG, doanh thu tháng và lũy kế đều tăng so với cùng kỳ đến từ hầu hết các ngành hàng, nhờ tập trung vào các sản phẩm chiến lược, chương trình hậu mãi, và giải pháp tài chính nhằm cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn mua sắm. Trong khi đó, mức giảm so với tháng 10/24 chủ yếu do điện thoại iPhone hạ nhiệt sau 2 tháng ra mắt và máy tính xách tay đã qua mùa cao điểm bán hàng; còn ngành hàng điện máy vẫn duy trì mức doanh thu tương đương tháng trước.

Với chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh, lũy kế 11 tháng đầu năm, chuỗi đạt 37.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 37% so với cùng kỳ nhờ đóng từ ngành hàng tươi sống và FMCG. Riêng tháng 11, doanh thu đạt hơn 3.500 tỷ đồng, đi ngang với tháng liền trước. Doanh thu bình quân trong tháng 11 sụt xuống hơn 2 tỷ đồng/cửa hàng, trước đó Bách Hóa Xanh đã duy trì mức doanh thu 2,1 tỷ đồng/cửa hàng trong 5 tháng liên tiếp.