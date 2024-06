Trong khi nhiều học sinh lo sốt vó vì sợ trượt lớp 10 công lập, vẫn có loạt trường chỉ "tàng tàng" 3,5 điểm/môn cũng trúng tuyển

Theo dự kiến, nNgày 10/7, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập thường. Ngày 11/7- 1/8, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học.

Cách tính điểm xét tuyển vào trường thường như sau: Điểm xét tuyển = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được tính theo thang điểm từ 0 đến 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Trên thực tế, ngoài các trường THPT lấy điểm chuẩn cao chót vót, nhiều năm qua, vẫn có nhiều trường mỗi năm chỉ lấy điểm chuẩn rất "khiêm tốn".

Ảnh minh họa

Điển hình năm học 2023, nhiều trường lấy điểm chuẩn thấp nhất là 10,5, tức trung bình mỗi môn 3,5 điểm. Có 7 trường lấy mức này, gồm THPT Trung Lập, Đa Phước, An Nhơn Tây, Cần Thạnh, Bình Khánh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An. So với năm ngoái, điểm chuẩn lớp 10 của 7 trường không thay đổi.

Nếu lấy mốc điểm chuẩn từ 12 trở xuống, thành phố có 16 trường thuộc nhóm này. Như vậy, chỉ cần trung bình 4 điểm mỗi môn, thí sinh đã có thể trúng tuyển. Một số trường tăng 0,5-1 điểm so với năm 2022 như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Tăng, Năng khiếu TDTT Bình Chánh. Trường có điểm chuẩn giảm 0,5-0,75 là Phước Kiển, Quang Trung, Ngô Gia Tự.

Năm 2024, TPHCM có 98.681 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10, trong đó các trường THPT công lập tuyển hơn 77.300 thí sinh. Kỳ thi diễn ra vào ngày 6-7/6, thí sinh dự thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn (120 phút) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh đăng ký vào lớp chuyên, tích hợp làm thêm bài thi tương ứng trong vòng 150 phút.

Có 12.056 thí sinh có mức điểm từ 23 trở lên, chiếm 12,1% (ít hơn năm trước khoảng hơn 5.000 em). Tính từ mức điểm 20 trở lên có 31.888 thí sinh, chiếm 32,24%. Tổng số thí sinh có điểm từ 15-20 điểm là 38.470 thí sinh, chiếm 38,9%. Số thí sinh có điểm thi 3 môn từ 10-15 điểm là 27.598 thí sinh, chiếm 27,91%. Số thí sinh đạt dưới 10 điểm là 4.459 thí sinh, chiếm 4,5%.

Nhiều chuyên gia đang dự báo mức điểm chuẩn lớp 10 thường tại TPHCM năm nay sẽ giảm đồng đều, cao nhất tới 2 điểm.

Từ phân tích biểu đồ điểm thi các môn, thầy Đặng Hoàng Dư, giáo viên Toán ở TP.HCM dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ giảm đa số ở các trường. Dao động từ 0,25 đến 1,5 điểm. Tuy nhiên, thầy Dư khuyên học sinh và phụ huynh nên bình tĩnh, mọi thông tin về điểm chuẩn đến thời điểm này đều là dự đoán. Tất cả phải đợi điểm chuẩn từ Sở.

Sau khi Sở công bố điểm chuẩn, thí sinh đậu nguyện vọng nào thì học nguyện vọng đó. Hoặc nếu thí sinh rớt cả ba nguyện vọng thì kiếm một nơi cho con mình học như giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề hoặc trường THPT tư thục. Phụ huynh cũng có thể chờ đợi để xem sở có tuyển đợt 2 tuyển sinh lớp 10 như năm ngoái hay không. Nếu có thì tiếp tục đăng ký để tìm một trường công lập cho con học.