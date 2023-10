Trong lúc Elon Musk ‘suýt khóc’ nói về tình hình bết bát của Tesla, BYD chứng kiến lợi nhuận kỷ lục, doanh số cao nhất mọi thời đại

Trong bối cảnh Tesla chứng kiến tăng trưởng doanh số bán hàng yếu hơn, kỳ vọng đối với nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD càng tăng lên nhờ lợi nhuận cao kỷ lục.

BYD đang nhanh chóng đuổi kịp Tesla với tư cách là nhà bán xe điện thuần túy lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty Elon Musk vẫn tăng 68% trong năm nay, ngay cả với đợt giảm mạnh gần đây, vượt xa mức tăng 28% của cổ phiếu BYD niêm yết tại Hồng Kông.

Dẫu vậy, tình hình dường như sẽ sớm thay đổi. Các nhà đầu tư đã đặt cược khả năng tăng giá đối với BYD, trong khi các nhà phân tích thì nâng dự báo EPS (tỉ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phần) của công ty Trung Quốc này lên mức cao kỷ lục kể từ báo cáo quý sơ bộ trong tháng này. BYD đạt doanh số bán hàng cao nhất mọi thời đại bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và doanh số bán ô tô năng lượng mới của Trung Quốc đang sụt giảm rộng rãi hơn.

Chỉ 1 ngày sau đó, Musk phủ bóng đen lên lĩnh vực xe điện toàn cầu khi nói về triển vọng khó khăn, việc lãi suất tăng ở Mỹ đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của hãng. Kết quả kinh doanh của Tesla hiện tại cũng 1 phần là hậu quả của cuộc chiến giá cả kéo dài nhiều tháng mà hãng đã khởi xướng nhằm nỗ lực thúc đẩy nhu cầu.

Thị trường đang phản ứng khác nhau với các công ty. Cổ phiếu BYD đã tăng hơn 1% trong tháng này trong khi Tesla giảm 17%, khiến các công ty cùng ngành trên toàn cầu giảm điểm. Đồng thời, ước tính lợi nhuận của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã tăng lên và giảm đối với Tesla.

Kevin Net, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu châu Á tại Tocqueville Finance cho biết: “BYD vẫn có vẻ là vụ đặt cược an toàn nhất so với Tesla trong ngắn hạn do họ có nguyên tắc cân bằng giữa tăng trưởng sản lượng và lợi nhuận. Công ty này cũng ngày càng tăng cường tiếp cận với các loại xe hybrid, vốn đang giành được thị phần ở Trung Quốc và góp phần mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn”.

BYD đã bán được tổng cộng kỷ lục 822.094 xe trong quý gần nhất, bao gồm cả xe hybrid, giúp củng cố vị trí thương hiệu xe hơi bán chạy nhất Trung Quốc. Điều khiến các nhà quan sát trong ngành đặc biệt ngạc nhiên là BYD dường như kiếm được nhiều tiền hơn trên mỗi chiếc xe, bất chấp sự cạnh tranh về giá.

Theo ước tính của JPMorgan Chase & Co., lợi nhuận trên mỗi chiếc ô tô, không bao gồm tác động của bộ phận điện tử của công ty, đã tăng tới 46% so với quý trước. Các nhà phân tích tin rằng BYD có thể duy trì lợi nhuận trong năm tới nhờ doanh số bán xe cao cấp nhiều hơn cũng như tiếp tục mở rộng ra nước ngoài.

BYD dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng các sản phẩm cao cấp Yangwang U8 và Fang Cheng Bao BAO 5 trong quý 4, theo các chuyên gia tại HSBC Holdings PLC. Bên ngoài Trung Quốc, BYD tuyên bố có thị phần cao ở các quốc gia bao gồm Brazil, mặc dù những cân nhắc về thuế và chính trị đã khiến công ty này không thể thâm nhập thị trường xe du lịch Mỹ.

Triển vọng lợi nhuận được cải thiện đã giúp cổ phiếu BYD trở nên hấp dẫn hơn. Trong khi BYD được Warren Buffett hậu thuẫn, việc Berkshire Hathaway Inc. bán cổ phiếu kể từ năm ngoái có thể đã khiến giá cổ phiếu của công ty này giảm xuống. Những trở ngại khác đối với cổ phiếu bao gồm cuộc điều tra chống trợ cấp của Liên minh Châu Âu đối với xe điện được sản xuất tại Trung Quốc.

Taylor Ogan, giám đốc điều hành của quỹ phòng hộ Snow Bull Capital, công ty sở hữu cổ phiếu của cả BYD và Tesla cho biết: “Chắc chắn có sự giảm giá mạnh đối với cổ phiếu của hãng xe Trung Quốc, nhưng tôi không thấy viễn cảnh có thể trở nên tồi tệ hơn”. Ông nói thêm: “Các nhà đầu tư sẽ phải cảnh giác với BYD vào năm tới khi hai thương hiệu cao cấp của họ bắt đầu giao hàng và xuất khẩu đáng chú ý sang các thị trường mới”.

Theo: Bloomberg