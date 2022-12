Trong một phiên giao dịch, Chủ tịch Hải Phát vừa mua vào cổ phiếu HPX đã bị bán giải chấp gần hết

Theo thông báo mới nhất từ Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX), Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải vừa báo cáo đã mua vào thành công gần 4 triệu cổ phiếu HPX trong phiên 8/12. Trước đó, ông Hải đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu HPX, dự kiến giao dịch trong khoảng từ 18/11 đến 16/12/2022.

Tuy nhiên, cùng trong phiên 8/12, vị Chủ tịch Hải Phát đồng thời bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 3,9 triệu đơn vị HPX.

Như vậy, sau phiên 8/12, ông Hải còn nắm giữ gần 69,9 triệu cổ phiếu HPX, tương ứng 22,98% vốn điều lệ.

Ngoài ra, cũng trong phiên 8/12, ông Đỗ Quý Đường – em trai ông Hải cũng bị công ty chứng khoán ép bán 200 nghìn cổ phiếu HPX, giảm lượng sở hữu về còn chưa tới 524 nghìn đơn vị, tương ứng 0,17% vốn.

Hoạt động bán giải chấp của công ty chứng khoán đối với gia đình Chủ tịch Hải Phát vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thống kê từ phiên 28/11 tới hết phiên 8/12, ông Đỗ Quý Hải cùng người thân đã bị công ty chứng khoán ép bán tới gần 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Tạm tính theo mức giá đóng cửa tại các phiên giao dịch, số cổ phiếu bị giải chấp của gia đình Chủ tịch Hải có giá trị khoảng 530 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu sau 4 phiên giảm sàn liên tục từ 5-8/12 xuống vung giá rẻ chưa từng có đã bất ngờ có tín hiệu “giải cứu” khi thị giá tăng 2,8% lên 6.990 đồng/cp trong phiên 9/12, thanh khoản cũng ở mức cao với hơn 39 triệu đơn vị được khớp lệnh. Nhờ phiên tăng bất ngờ cuối tuần giúp Hải Phát tránh việc lần thứ 3 phải giải trình cổ phiếu giảm sàn liên tục 5 phiên.

Xét tới tình hình kinh doanh của Hải Phát, quý 3 vừa qua công ty ghi nhận doanh thu thuần 726 tỷ đồng, gấp gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2021. Do đó, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 93 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Hải Phát đạt gần 1.308 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ; tuy nhiên chi phí tài chính cao khiến lợi nhuận sau thuế giảm 35% so với cùng kỳ xuống 123 tỷ đồng.