Trong một tháng, hơn 1,8 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đây là những con số được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổng hợp tính đến hết tháng 4/2023 của các đơn vị khi triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết số 17/NQ-CP).

Theo đó, tính đến ngày 20/4/2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) là 27.247.394 lượt. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1,36 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP.

Tính riêng nhiệm vụ yêu cầu phải đảm bảo chuẩn hóa thông tin thuê bao di động khách hàng của 03 nhà mạng (VinaPhone, Viettel và MobiFone) đồng bộ với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư đến nay đã thu được những kết quả tích cực khi tiếp nhận được 106,1 triệu yêu cầu (thông tin trùng khớp là 87,7 triệu yêu cầu, đạt tỷ lệ 82,6%)…

Các đơn vị điển hình khi triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng các CSDL tạo nền tảng CPĐT phải kể đến: Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tích cực phối hợp với Bộ Công an thực hiện xác thực thông tin công dân trong CSDL quốc gia về dân cư.

Đối với đơn vị này, kết quả đạt được tính đến ngày 18/4/2023, đơn vị đã hoàn thành xác thực thông tin của hơn 80 triệu nhân khẩu với CSDL quốc gia về dân cư và triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chíp, trên phạm vi toàn quốc (12 nghìn cơ sở khám chữa bệnh với 25 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD).

Không chỉ có ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngành Tư Pháp đã thúc đẩy mạnh mẽ việc bổ sung CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc. Tính đến ngày 21/4/2023, trên Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 35.204.761 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 8.663.345 trẻ em được cấp số định danh cá nhân theo quy định; 4.803.772 hồ sơ khai sinh có số định danh cá nhân được chuyển sang hệ thống của BHXH; 8.517.902 dữ liệu đăng ký kết hôn; 5.329.140 dữ liệu đăng ký khai tử và 9.567.144 dữ liệu khác.

Đối với lĩnh vực CSDL quốc gia về đất đai, tính đến cuối tháng 4/2023, có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng CSDL đất đai với 217/705 đơn vị cấp huyện và 43 triệu thửa đất đã hoàn thành, đưa vào sử dụng thường xuyên tại Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh, đồng thời, dự kiến đến hết tháng 6/2023 tiếp tục xây dựng CSDL 250 huyện, thuộc 30 tỉnh, thành phố.

Tính đến cuối tháng 4/2023, trên hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia có số lượng văn bản điện tử gửi, nhận đạt 754.728 văn bản. Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, kết quả công tác đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân cũng đã tiếp tục được tập trung, đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 4/2023, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ TT&TT đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 498 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (giảm 5,1% so với tháng 3/2023 và giảm 46,9% so với cùng kỳ tháng 4/2022).

Bộ TT&TT tiếp tục tăng cường công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết, phòng tránh; tiếp tục có các văn bản cảnh báo cho các bộ, ngành, địa phương và các thành viên trong mạng lưới ứng cứu sự cố để đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.