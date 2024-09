Trong những căn hộ 'ổ chuột' chờ sập ở Huế

Ông Nguyễn Bá Vương - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận (TP Huế) thừa nhận, thời điểm này, dự án Cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa ở đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Việc sớm hạ giải để xây dựng mới khu chung cư không chỉ vừa đảm bảo cuộc sống cũng như an toàn cho người dân trong mùa mưa bão mà còn giải quyết tình trạng nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.