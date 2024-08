Trong phim Sex and the City có món salad làm từ nguyên liệu cực tốt để dưỡng trắng da và thải độc

Trong Mùa 3, tập 9 của series Sex and the City, cuộc gặp đầu tiên giữa Charlotte và người bạn trai mới Trey MacDougal cùng mẹ anh, Bunny, diễn ra đầy biến cố khi Charlotte chứng kiến cách mẹ anh điều khiển con trai mình. Sau đó, Charlotte cũng áp dụng chiến thuật tương tự khi cô đề xuất Trey nên thử salad cà chua và húng quế thay vì arugula (cải lông) và endive (cải xoăn).

Trong nhịp sống hối hả của New York mà "Sex and the City" đã khắc họa, món salad đặc biệt này đã trở thành nguồn cảm hứng không chỉ cho những tín đồ thời trang mà còn cho những ai đang tìm kiếm bí quyết dưỡng nhan. Salad cà chua và húng quế - sự pha trộn của sự tinh tế và hương vị, không những kích thích vị giác mà còn là nguồn gốc của vẻ đẹp rạng ngời.

Chị em phụ nữ, hãy thêm món salad này vào thực đơn tuần/lần của mình để thải độc và nuôi dưỡng làn da trắng sáng. Không cần phải là nhân vật trong một bộ phim nổi tiếng để có thể chăm sóc bản thân mình một cách hoàn hảo nhất, chỉ với hai nguyên liệu đơn giản này, bạn đã có thể tự thưởng cho mình một liệu pháp làm đẹp tự nhiên, hiệu quả mà lại cực kỳ dễ thực hiện.

Hướng dẫn cách làm salad cà chua húng quế

Món salad cà chua húng quế này chỉ mất 10 phút để chế biến từ đầu đến cuối. Hãy thưởng thức món salad cà chua húng quế không chứa gluten, không chứa sữa và ít carb này như một bữa trưa nhẹ hoặc món ăn kèm ngon miệng cho tất cả các món chính yêu thích của bạn.

Nguyên liệu cần thiết làm salad cà chua húng quế

- 5 quả cà chua chín to vừa, 1/2 củ hành tây tím,10 lá húng quế tươi.

- 3 thìa canh dầu ô liu, 3 thìa canh giấm balsamic, 1 tép tỏi, muối và hạt tiêu đen xay.

Cách thực hiện salad cà chua húng quế

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Cà chua rửa sạch, cắt thành những khối vuông vừa ăn.

- Hành tây lột vỏ, thái mỏng hoặc thái hạt lựu tùy thích. Nhúng hành tây vào nước đá lạnh trong vài phút để giảm vị cay nồng. Vớt ra để ráo.

- Húng quế nhặt lá, rửa sạch và để ráo.

Pha nước sốt:

- Trong một bát nhỏ, cho dầu ô liu, giấm balsamic, tỏi băm nhỏ, muối và hạt tiêu. Dùng phới lồng đánh đều cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Trộn salad: Cho cà chua, hành tây và húng quế vào một bát lớn. Rưới đều nước sốt lên hỗn hợp rau củ. Dùng hai chiếc nĩa trộn nhẹ nhàng để các nguyên liệu thấm đều gia vị. Tránh trộn quá mạnh tay sẽ làm nát cà chua.

Thưởng thức: Để salad nghỉ trong tủ lạnh khoảng 15-20 phút trước khi dùng để các hương vị hòa quyện. Trang trí thêm một vài lá húng quế tươi lên trên và thưởng thức cùng bánh mì hoặc các món chính khác.

Mẹo nhỏ:

Chọn cà chua: Nên chọn những quả cà chua chín mọng, có màu đỏ tươi để món salad thêm ngọt ngào.

Dầu ô liu: Sử dụng dầu ô liu extra virgin để có hương vị thơm ngon nhất.

Giấm balsamic: Bạn có thể thay thế giấm balsamic bằng giấm táo hoặc giấm gạo tùy theo khẩu vị.

Lời nhắn:



Để tăng thêm hương vị, bạn có thể thêm một ít phô mai bào hoặc hạt óc chó vào salad. Món salad này rất phù hợp để ăn kèm với các món nướng hoặc hải sản. Bạn có thể điều chỉnh lượng gia vị tùy theo khẩu vị của mình.

Lưu ý:

Để giữ được độ giòn của rau củ, nên trộn salad ngay trước khi ăn. Nếu muốn bảo quản, hãy cho salad vào hộp kín và để trong tủ lạnh. Tuy nhiên, salad sẽ không còn giữ được độ tươi ngon như ban đầu.

Chúc bạn thực hiện salad cà chua húng quế thành công!