Trọng trách nặng nề của Tân CEO Xây dựng Hoà Bình: Xoá lỗ luỹ kế hơn 1.100 tỷ đồng, đưa cổ phiếu HBC giao dịch bình thường trở lại?

HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Nam làm Tổng Giám đốc (CEO) từ này 1/6/2023. Cùng với đó, HĐQT cũng thông qua loạt quyết định các vị trí quan trọng, chính thức xử lý xong “nội chiến”.

Đáng chú ý, ông Nam vừa trở về HBC sau 4 năm gia nhập đội ngũ Công ty Xây dựng SCG.

Chi tiết về quá trình công tác của ông Nam, theo giới thiệu, ông sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Ông Nam bắt đầu gia nhập HBC từ năm 2001.

Giai đoạn 2001 - 2010, ông Nam là kỹ sư giám sát, chỉ huy phó, chỉ huy trưởng, Giám đốc dự án của HBC. Ông Nam đã giữ chức vụ Giám đốc Dự án ở nhiều công trình quan trọng của HBC như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town.

Đặc giai đoạn 2011 - 2012, ông là một trong những người tiên phong đi ra nước ngoài tham gia quản lý quản lý dự án của HBC ở Malaysia và Myanmar.

Sang giai đoạn 2014 - 2019, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc khu vực miền Bắc Tập đoàn.

Dù vậy, bất ngờ vào tháng 7/2019, ông Nam rời HBC để gia nhập Công ty xây dựng SCG.

Là nhân tố được chọn cho “ghế nóng”, thay thế Tổng Giám đốc trước đó là ông Lê Viết Hiếu (con trai Chủ tịch Lê Viết Hải), ông Nam được chú ý. Chưa kể, ông Nam nhận trọng trách trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, Công ty thậm chí đang lỗ luỹ kế hàng ngàn tỷ đồng, cổ phiếu vừa bị hạn chế giao dịch….

Cho thấy, chặng đường phía trước của Tân CEO khá thử thách, bao gồm việc xoá lỗ luỹ kế cũng như đưa cổ phiếu giao dịch bình thường trở lại, đảm bảo lợi ích cổ đông.

Về HBC, Sở GDCK Tp.HCM vừa có thông báo về việc chuyển cổ phiếu Công ty từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch. Theo đó, HBC chỉ được giao dịch phiên chiều với phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thoả thuận kể từ ngày 23/5/2023.

Nguyên nhân HBC đã chậm nộp BCTC 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Trong thông báo trước đó, HBC cho biết lý do chậm nộp do tình hình kinh doanh khó khăn, chưa kể Công ty xảy ra tranh chấp nội bộ khiến chưa thể nộp BCTC kiểm toán đúng hạn.

Theo báo cáo tự lập, HBC lỗ đột biến 1.200 tỷ đồng quý 4/2022, khiến kết quả cả năm thua lỗ 1.141 tỷ đồng, xóa hết sạch lợi nhuận chưa phân phối và chuyển sang lỗ lũy kế 688,5 tỷ đồng. Sang quý 1/2023, Công ty tiếp tục báo lỗ thêm 445 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên trên 1.100 tỷ đồng.

Trong bối cảnh loạt dự án trọng điểm của các đối tác lớn, đặc biệt là Novaland, được “giải cứu”, HBC cũng có triển vọng lạc quan hơn. Hôm 19/5 vừa qua, Novaland chính thức tái khởi động dự án NovaWorld Phan Thiết. Trước đó hôm 12/5, Tập đoàn cũng vừa khởi động lại NovaWorld Hồ Tràm.

Sau những biến động nửa đầu năm, đến nay nhiều dự án lớn của Novaland dần được “giải cứu”. Đơn cử, dự án The Grand Manhattan tại Quận 1, Tp.HCM cũng đã được gỡ vướng và tái khởi động. Ngoài ra, dự án Aqua City và các dự án khác tại trung tâm thành Tp.HCM cũng đang được Novaland đàm phán với các đối tác tài chính, nhà thầu thi công để sớm được đưa vào triển khai hoàn thiện trong thời gian tới.

Không riêng Novaland, là đối tác lớn tại cụm dự án Nova World Hồ Tràm, Nova World Phan Thiết… trong vai trò tổng thầu thi công nhiều gói thầu khác nhau, HBC cũng thông báo rầm rộ việc tái khởi động các công trình.