Trong trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn của Viettel sẽ có gì?

Ngày 23/4, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu có quy mô “khổng lồ” so với các hạ tầng dữ liệu ở Việt Nam từ trước đến nay. Để so sánh, trung tâm dữ liệu lớn nhất hiện nay của Việt Nam, cũng do Viettel phát triển, có công suất 30MW. Tổng công suất trung tâm dữ liệu tại KCN Tân Phú Trung sẽ đạt 182MW.

TTDL Viettel tại Tân Phú Trung với công suất thiết kế 140MW sẽ lớn gấp hơn 4 lần TTDL lớn nhất hiện nay và bằng khoảng 3/4 toàn bộ công suất hiện tại của Việt Nam.

Để đạt được mức công suất này, trung tâm dữ liệu sẽ sở hữu khoảng 10.000 rack trên khu đất rộng 4 ha tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP.HCM. Điểm đặc biệt là các rack này được thiết kế với mật độ công suất 10kW/ rack - cao gấp 2,5 lần so với mức trung bình 4kW/rack hiện nay ở Việt Nam.

Nhiều rack được thiết kế với công suất lên đến 60kW/rack - gấp 15 lần trung bình và là mức hiếm tại châu Á - để đáp ứng nhu cầu tính toán cường độ cao cho các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) và siêu máy tính (HPC). Mức công suất rack của trung tâm dữ liệu mới tương đương các cơ sở phục vụ AI của Amazon Web Services hay Google Cloud.

“Dự án Trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển công nghệ cao do Tập đoàn Viettel đặt tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung là một công trình có quy mô thuộc nhóm lớn nhất khu vực” , ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tại lễ khởi công ngày 23/4.

Quy mô lớn hơn nhưng “xanh” hơn

Quy mô lớn và mật độ công suất cao đi kèm với mức tiêu thụ điện năng cao. Vì thế, một chỉ số then chốt trong vận hành trung tâm dữ liệu là PUE (Power Usage Effectiveness - Hiệu quả sử dụng điện năng), đại diện cho tỷ lệ giữa tổng lượng điện tiêu thụ và phần điện dùng trực tiếp cho các tác vụ tính toán và xử lý dữ liệu. PUE lý tưởng là 1.0, cho thấy 100% năng lượng được dùng cho xử lý dữ liệu và không gây lãng phí. Theo báo cáo từ Uptime Institute, mức trung bình toàn cầu hiện là 1.57.

Trung tâm dữ liệu mới tại Tân Phú Trung của Viettel được thiết kế đạt PUE ≤ 1.4 - vượt trội so với chuẩn khu vực và cũng thấp hơn tất cả các trung tâm dữ liệu ở Việt Nam hiện nay, giúp tiết kiệm điện và giảm phát thải. “PUE càng thấp càng phản ánh mức độ vận hành hiệu quả và thân thiện với môi trường - điều ngày càng quan trọng trong ngành hạ tầng số ”, theo The Economist Intelligence Unit.

“Chiến lược phát triển hạ tầng số của Viettel gắn với nguyên tắc phát triển bền vững. Mỗi trung tâm dữ liệu của Viettel được thiết kế hướng tới chuẩn xanh - tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và sẵn sàng tích hợp năng lượng tái tạo” , Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết.

Để đạt được hiệu suất cao, trung tâm dữ liệu Viettel tại Tân Phú Trung ứng dụng các công nghệ làm mát tiên tiến, với hệ thống trung tâm là chiller giải nhiệt nước ly tâm đệm từ - sử dụng máy nén ly tâm với trục quay treo trong không gian bằng lực từ nhằm giảm tiếp xúc và giảm tổn hao năng lượng.

Hệ thống làm mát các rack bao gồm Inrow Cooling - làm mát ngay trong các tủ rack thay vì làm mát toàn bộ không gian phòng, Reardoor Heat Exchanger - các ống nước lạnh để hấp thụ nhiệt trực tiếp từ khí nóng thoát ra phía sau máy chủ và sẵn sàng tích hợp Liquid cooling - làm mát bằng chất lỏng.

Kết hợp lại, hệ thống đạt hiệu suất cao với hệ số COP (Coefficient of Performance) trên 7 - tức là với mỗi đơn vị điện tiêu thụ có thể tạo ra hơn 7 đơn vị lạnh. Nhờ đó, hệ thống này không chỉ tối ưu hóa khả năng làm mát cho các tủ rack có công suất cao lên đến 60kW/rack phục vụ AI và siêu máy tính.

“Không đơn thuần là một quyết định chiến lược về mặt hạ tầng, Trung tâm dữ liệu Tân Phú Trung còn là cam kết gắn bó lâu dài của Viettel với TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Việc triển khai công trình cũng thể hiện rõ tinh thần hành động khẩn trương, nghiêm túc và chủ động của Viettel trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” , Thiếu tướng Tào Đức Thắng cho biết.

Dự án là một phần trong chiến lược kiến tạo hạ tầng số của Việt Nam, phù hợp với mục tiêu 870MW vào 2030. Khi Đông Nam Á ngày càng trở thành điểm đến đầu tư của các “ông lớn” cloud như Google, Microsoft, Amazon, thì sự xuất hiện của những trung tâm dữ liệu quy mô lớn như Tân Phú Trung sẽ giúp Việt Nam nâng tầm cạnh tranh khu vực.