Trực thăng Tổng thống Iran gặp nạn do chở quá tải

Hãng thông tấn Fars dẫn các báo cáo điều tra cho biết, hai nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn trực thăng khiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng là do thời tiết xấu và máy bay chở nhiều hơn hai hành khách so với quy định kỹ thuật.

“Các cơ quan an ninh và tình báo đã kết thúc cuộc điều tra về vụ việc và khẳng định rằng đây là một tai nạn” , Fars dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết.

Chiếc trực thăng Bell 212 chở Tổng thống Raisi cùng nhiều quan chức chính phủ Iran gặp nạn sau khi lãnh đạo Iran có cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev vào ngày 19/5. Các báo cáo ban đầu cho thấy phi công không làm chủ được độ cao do thời tiết xấu che khuất tầm nhìn khiến máy bay rơi xuống một sườn núi thuộc tỉnh Đông Azerbaijan, tây bắc Iran.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi là một trong 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng vào ngày 19/5. (Ảnh: Fars)

Các cuộc điều tra sơ bộ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, cũng như loại trừ khả năng có hành động phá hoại. Chiếc trực thăng đã giữ nguyên lộ trình đã định trước đó trong suốt chặng đường và không đi chệch khỏi đường bay.

Cũng theo báo cáo, gần một phút rưỡi trước khi xảy ra vụ việc, phi công của chiếc trực thăng bị rơi đã liên lạc với 2 chiếc trực thăng khác trong đoàn tháp tùng của tổng thống. Không có dấu vết của đạn hay vật dụng tương tự nào được tìm thấy trên mảnh vỡ của chiếc trực thăng bị rơi.

Cái chết của Tổng thống Raisi làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chiến tranh khu vực, vì Mỹ lo ngại rằng Iran sẽ đổ lỗi cho Israel đứng sau sự cố này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nói rằng Iran "có lẽ sẽ tốt hơn" nếu không có ông Raisi, dù trước đó ông gửi lời chia buồn chính thức tới Tehran.

Cuộc điều tra chính thức của cơ quan an ninh Iran đã lấy lời khai của hơn 30.000 người, nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy lỗi của con người hoặc hành động phá hoại, theo Fars. Các điều tra viên kết luận rằng chiếc trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất đã chở quá tải trọng, nhiều hơn hai hành khách so với quy định an ninh cho phép.

Khi trực thăng chở cố Tổng thống Iran gặp phải một đám sương mù trên đường trở về Tabriz, phi công đã cố gắng bay qua đám sương mù đó nhưng động cơ không đủ mạnh. Sau đó máy bay đâm vào một sườn núi bị sương mù che khuất, báo cáo chính thức cho biết.

Tám người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, bao gồm phi hành đoàn, Tổng thống Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian, Thống đốc Đông Azerbaijan Malik Rahmati và Imam Mohammad Ali Al-Hashem, đại diện của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei tại Tabriz.

Sau vụ tai nạn, Iran đã tiến hành một cuộc bầu cử Tổng thống sớm với chiến thắng thuộc về ông Masoud Pezeshkian - nhân vật chính trị được đánh giá tương đối ôn hòa với 53,3% số phiếu bầu.