Trùm giang hồ có quan hệ với ông Lưu Bình Nhưỡng đã cưỡng đoạt hàng tỷ đồng?

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng với ông Lưu Bình Nhưỡng. Clip: Báo CAND

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Viện KSND tỉnh Thái Bình đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Đối tượng Phạm Minh Cường biệt danh "Cường quắt".

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Phạm Minh Cường, hay "Cường quắt", là đối tượng có 3 tiền án , trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Nguồn tin cho hay, khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường (huyện Thái Thụy), đối tượng Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi bồi (bãi triều) để áp đặt sức ép, buộc các doanh nghiệp phải thanh toán tiền cho nhóm của Cường dựa trên lượng cát khai thác, hoặc phải bán lại với giá rẻ hơn giá thị trường.

Từ năm 2020 - 2022, Cường và đồng bọn đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ các doanh nghiệp khai thác cát thông qua thủ đoạn này. Cơ quan điều tra đánh giá vụ án này được coi là nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ các đối tượng tiếp tay, hỗ trợ cho Cường trong việc thực hiện hành vi phạm tội, nhằm xử lý triệt để theo quy định pháp luật.

Trước vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” này, Phạm Minh Cường cũng đã bị khởi tố và bắt giam về các tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" vào năm 2022.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, quê tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là một đại biểu Quốc hội khóa 14 (2016-2021). Ông từng có nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và giáo dục pháp luật, nhưng do không đủ điều kiện tuổi để tái cử đại biểu Quốc hội khoá 15 (nhiệm kỳ 2021-2026) theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.