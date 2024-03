Trùm xe điện sắp vào Việt Nam trình làng mẫu xe điện cỡ nhỏ phiên bản 2024: Giá chỉ còn hơn 300 triệu đồng, phạm vi hoạt động 405 km

Ảnh minh họa

Mới đây hãng xe điện BYD đã cho ra mắt phiên bản cập nhật 2024 của chiếc xe điện cỡ nhỏ e2 với tên gọi e2 Glory Edition. Đáng chú ý, giá khởi điểm đã giảm xuống 89.800 RMB, tương đương 12.500 USD hay 308 triệu đồng quy đổi, giảm từ 102.800 RMB.

BYD e2 là mẫu thuộc dòng Ocean và được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019. Dòng sản phẩm khác của BYD là dòng Dynasty.

Phiên bản e2 2023 được bán trước đó đã được ra mắt vào tháng 4 năm 2023 với hai phiên bản với giá khởi điểm lần lượt là 102.800 RMB và 109.800 RMB. Như vậy đây là mức giảm tương đương 12,65%.

Xe hoạt động dựa trên nền tảng e-Platform 3.0 chạy hoàn toàn bằng điện của BYD và cả hai phiên bản mới nhất của hãng đều có bộ pin có công suất 43,2 kWh, phạm vi hoạt động CLTC đạt 405 km.

BYD cho biết e2 Glory Edition là mẫu xe điện thuần túy được thiết kế dành cho khách hàng gia đình nhằm mang lại trải nghiệm di chuyển xanh phong cách, hiệu quả và thoải mái hơn.

Mẫu xe có chiều dài 4.260 mm, rộng 1.760 mm và cao 1.530 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. Xe được trang bị một động cơ duy nhất có công suất cực đại 70 mã lực và mô-men xoắn cực đại 180 Nm.

Trước đó vào ngày 19/2, BYD đã tung ra phiên bản giá thấp hơn cho mẫu Qin Plus cũng như Chaser 05, đánh dấu sự khởi đầu của một đợt cập nhật mẫu lớn trong năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, BYD cũng đã tung ra phiên bản cập nhật các mẫu Dolphin, Han, Tang, Song Plus, Yuan Plus, Seal DM-i, Song Pro DM-i và Seagull, tất cả đều đã giảm giá so với trước đó. Những phiên bản cập nhật này là bước khởi động cho nỗ lực của BYD nhằm thay thế xe chạy xăng bằng xe năng lượng mới trên quy mô lớn hơn.

Đội ngũ quản lý cốt lõi của BYD cho biết tại một cuộc họp truyền thông nội bộ gần đây rằng công ty sẽ huy động toàn bộ sức mạnh của mình trong công nghệ cũng như các chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn để tiến hành một “Cuộc giải phóng” trong ba năm tới.

Về tình hình kinh doanh của BYD, trong quý 4 vừa qua, hãng xe điện từ Trung Quốc đã bán được 525.409 chiếc xe điện, cao hơn so với 484.507 chiếc của Tesla. Do đó dù cả 2 hãng đều có doanh số đạt kỷ lục trong 3 tháng cuối năm nhưng Elon Musk vẫn mất ngôi vương về tay đối thủ Trung Quốc.

Tuy nhiên nếu tính cả năm 2023, Tesla vẫn bán nhiều xe điện hơn BYD nếu không tính dòng xe Hybrid với Tesla bán được 1,8 triệu chiếc xe điện trong khi BYD là 1,57 triệu chiếc, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tờ Fortune cho hay mặc dù lợi nhuận của BYD vẫn chưa thể so sánh được với Tesla cũng như thương hiệu của hãng chưa tạo được tiếng vang nhiều bên ngoài thị trường Trung Quốc, tuy nhiên doanh số ngày càng vượt mặt của hãng Trung Quốc này đang khiến Elon Musk phải bất lực.