Trung Quốc bất ngờ gom mạnh tay loại hạt này của Việt Nam, xuất khẩu tăng mạnh hơn 700% chỉ trong 2 tháng đầu năm

Ảnh minh họa

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho thấy, trong tháng 2/2023, cả nước xuất khẩu được 28.161 tấn tiêu các loại, với kim ngạch xuất khẩu đạt 85,1 triệu USD. Trong đó, tiêu đen đạt 25.959 tấn, trị giá 74,8 triệu USD; tiêu trắng đạt 2.202 tấn, trị giá 10,3 triệu USD. Như vậy, tổng lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2 tăng 122,6% so với tháng trước.

Cộng dồn 2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu được tổng cộng 40.814 tấn tiêu, trong đó tiêu đen đạt 37.310 tấn, tiêu trắng đạt 3.504 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 128,6 triệu USD (tiêu đen đạt 111,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 16,8 triệu USD).

So với cùng kỳ năm 2022, lượng xuất khẩu tiêu tăng 33%, tương đương 10.138 tấn.

Đáng chú ý, trong số các thị trường xuất khẩu tháng 2/2023, Trung Quốc tăng nhập hồ tiêu Việt Nam trở lại ngay sau khi mở cửa và vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam, đạt 4.712 tấn, tăng 219,5% so với tháng 1/2023, chiếm 16,7% thị phần xuất khẩu.

Cộng dồn 2 tháng, xuất khẩu hồ tiêu vào Trung Quốc đạt 10.209 tấn, chiếm 25% và tăng 760,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2022, do ảnh hưởng bởi chính sách Zero Covid, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc chỉ đạt 20.498 tấn, giảm 46,4% so với năm 2021 và là mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại, hoạt động xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang thị trường này đã khởi sắc trở lại.

Hầu hết các thị trường xuất khẩu lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm. Một số thị trường khác cũng có lượng nhập khẩu tăng như UAE: 2.655 tấn, tăng 40%, Phlippines: 1.129 tấn, tăng 36%, xuất khẩu cũng tăng ở Senegal, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Bangladesh…

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam năm 2022 ước đạt 4.257 USD/tấn, tăng 18,5% so với năm 2021. Theo dự báo, sản lượng hạt tiêu vụ mùa năm 2023 sẽ tăng khoảng 5% so với năm 2022, đạt 180.000 – 185.000 tấn. Tuy nhiên xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn trong bối cảnh giá thế giới chịu áp lực do nhu cầu tiêu thụ thấp. Nhu cầu hạt tiêu sẽ giảm mạnh vào quý 1/2023 tại khu vực châu Âu do khủng hoảng năng lượng tại khu vực này vẫn chưa chấm dứt – đây cũng là thời điểm mà hạt tiêu của Việt Nam được đẩy mạnh ra thị trường.

Cũng theo VPA, ngành hạt tiêu Việt Nam cần tăng khả năng hợp chuẩn theo các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là về các khía cạnh như dư lượng hóa chất, các tiêu chí sản xuất bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm mới giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Theo VPA, VITIC