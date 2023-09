Trung Quốc cho ra đời loại phương tiện “bay trên mặt đất”, chi phí khủng 29 nghìn tỷ đồng: Thời gian hoàn thiện mới đáng trầm trồ

Theo China Highlight, tàu Maglev Thượng Hải hay tàu đệm từ Thượng Hải là tuyến tàu đệm từ thương mại đầu tiên trên thế giới. Được biết, con tàu đến từ Trung Quốc này này kết nối ga Long Dương với sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải.

Con tàu là một minh chứng cho thấy sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc. Nó có tốc độ tối đa lên tới 431km/giờ và thường di chuyển với tốc độ trung bình 230km/giờ. Năm 2003, tàu Maglev Thượng Hải từng được kỷ lục Guinness công nhận là con tàu thương mại có tốc độ nhanh nhất thế giới.

Tàu Maglev Thượng Hải

Con tàu bắt đầu xây dựng từ tháng 3/2001 và chính thức mở cửa cho người dân sử dụng từ ngày 1/1/2004. Chi phí xây dựng tàu đệm từ vào khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương gần 29 nghìn tỷ đồng.

Khi di chuyển trên con tàu, du khách có thể chỉ mất khoảng 8 phút để đi hết một quãng đường lên tới 30km. Thậm chí, nếu ở điều kiện thuận lợi, tàu chỉ mất 7 phút 20 giây để hoàn thành quãng đường tương đương (một số chuyến tàu vào sáng sớm và chiều muộn sẽ mất thêm khoảng 50 giây). Ngoài ra, trong khi tiến hành kiểm tra, con tàu này còn có thể đạt tốc độ kỷ lục lên tới 501km/h.

China Highlight viết, tàu Maglev Thượng Hải không sử dụng bánh xe để di chuyển mà chạy bằng từ trường của nam châm. Nó là một trong những con tàu có mức tiêu thụ năng lượng chỉ bằng một nửa so với xe buýt và 1/4 so với máy bay. Đặc biệt, vì sử dụng công nghệ từ trường nên tàu không chạm vào đường ray - giúp tàu chạy êm hơn các đoàn tàu thông thường. Năng lượng giúp con tàu lơ lửng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số năng lượng để vận hành.

Ngoài ra, phương tiện này cũng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Theo trang web Trip.com, tàu Maglev an toàn đến mức có thể không bị trật bánh ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt như di chuyển trong động đất.

Tuyến tàu đệm từ do Công ty TNHH Phát triển Vận tải Maglev Thượng Hải điều hành. Nó có các tuyến chạy từ 06:45 đến 21:42 hàng ngày, ngoài ra mới bổ sung 2 chuyến vào lúc 22:15 và 22:40. Vé thường một chiều có giá 50 tệ và 100 tệ cho vé VIP. Vé khứ hồi (có giá trị trong 7 ngày) là 80 tệ và 160 tệ.

Do tính ổn định, các toa của tàu đệm từ Thượng Hải có xu hướng rộng hơn so với các toa tàu thông thường. Điều này giúp nâng cao khả năng sử dụng không gian một cách tối ưu và sự thoải mái cho hành khách. Các lựa chọn chỗ ngồi cũng không bị giới hạn. Điều này mang lại trải nghiệm di chuyển tốt hơn nhiều khi so sánh với các chuyến tàu nhanh thông thường.

Toa của tàu đệm từ Thượng Hải có xu hướng rộng hơn so với các toa tàu thông thường

Hồi năm 2007, đơn vị điều hành cho biết năm trước đó, đoàn tàu đã đón 4 triệu hành khách. Vì vậy, hệ thống đã có thể tự trang trải chi phí hoạt động. Tỷ lệ chi phí được đưa ra là: 64% cho tiền điện - mức cao nhất do thời gian di chuyển ngắn nhưng lại có tốc độ cực cao. Ngoài ra còn có 19% cho phí bảo trì và 17% tiền vận hành/dịch vụ hỗ trợ. Tuy nhiên không có con số chính thức.

Ngoài ra, vì không có ma sát lăn nên các bộ phận ít bị mài mòn hơn. Kết quả giúp cho việc vận hành và bảo trì đoàn tàu tiết kiệm hơn nhiều so với các đoàn tàu nhanh thông thường.

Tham khảo China Highlight, Trip.com