Trung Quốc chuyển giao siêu du thuyền cho nhà vận hành, sắp chạy chuyến đầu tiên

Siêu du thuyền Adora Magic City của Trung Quốc ngày 10/12 đã hoàn thành việc lắp đặt toàn bộ các sản phẩm trên tàu và 1.292 thuyền viên từ khắp nơi trên thế giới đã lên tàu nhận nhiệm vụ. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, điều này đồng nghĩa với việc công tác chuẩn bị vận hành siêu tàu du lịch đầu tiên của nước này đang được gấp rút tiến hành và con tàu đã chính thức được chuyển giao cho nhà vận hành.

Trong những ngày tới, siêu tàu du lịch sẽ được đưa tới bến du thuyền quốc tế Ngô Tùng Khẩu (Wusongkou) ở Thượng Hải để chuẩn bị vận hành thử trước hành trình đầu tiên.

Siêu du thuyền Adora Magic City của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Được biết, hôm 4/11 vừa qua, siêu du thuyền cao cấp nội địa đầu tiên của Trung Quốc đã được bàn giao tại Thượng Hải, sau 5 năm thiết kế và chế tạo. Siêu tàu du lịch Adora Magic City nặng 135.500 tấn và có thể chở 5.246 hành khách với 2.125 phòng. Con tàu có chiều cao tương đương tòa nhà 24 tầng, với tổng diện tích khu sinh hoạt và giải trí công cộng là 40.000 m2. Đây là siêu du thuyền đầu tiên do Trung Quốc tự đóng. Con tàu có tới 25 triệu linh phụ kiện, gấp 5 lần so với máy bay chở khách C919 và 13 lần so với tàu cao tốc Phục Hưng của nước này.

Việc hoàn thành con tàu này đánh dấu Trung Quốc đã có thể tự đóng cả tàu sân bay, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng cỡ lớn và tàu du lịch cỡ lớn, đồng thời đưa nước này trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới có khả năng đóng tàu du lịch cỡ lớn sau Đức, Pháp, Italia và Phần Lan.

Tàu sẽ bắt đầu được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 1/1/2024 và việc đặt vé cho chuyến đi đầu tiên đã bắt đầu từ 20/9 năm nay. Hải trình đầu tiên sẽ bắt đầu với tuyến đến Nhật Bản và khu vực Đông Bắc Á. Trong tương lai, con tàu sẽ triển khai các tuyến giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Bên cạnh đó, tuyến Con đường tơ lụa trên biển và các tuyến đường trung và dài khác cũng sẽ được triển khai nhằm cung cấp nhiều lựa chọn du lịch kết hợp các dịch vụ đường ngắn, trung và dài.