Trung Quốc công bố loạt phim tài liệu chấn động, hé lộ vì sao cựu Thứ trưởng Công an ngã ngựa

Trang web của Ủy ban Giám sát Nhà nước thuộc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông báo: Bộ phim "Không khoan nhượng" sẽ được phát sóng trên kênh 1 đài truyền hình Trung ương Trung Quốc lúc 8 giờ tối từ ngày 15 đến 19/1. Tổng cộng có 16 vụ án được chọn cho seri phim lần này tổng số 140 người được phỏng vấn là cán bộ kiểm tra, giám sát kỷ luật, đối tượng bị điều tra, phá án, cán bộ và quần chúng nhân dân". Loạt phim kể lại một cách sinh động câu chuyện toàn diện, nghiêm minh trong đảng và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Theo đoạn trailer phim, các vụ việc của Tôn Lập Quân - cựu thứ trưởng Bộ Công an và Chu Giang Dũng - cựu Bí thư Thành ủy Hàng Châu - người đã bị khai trừ, đều sẽ được hé lộ. Peng Mei News chỉ ra rằng đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện trước các phương tiện thông tin đại chúng kể từ khi họ bị điều tra.

Vào tháng 2/2020, khi dịch COVID-19 ở Trung Quốc diễn biến nghiêm trọng, Tôn Lập Quân, lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công an được cử đến Vũ Hán để giám sát các hoạt động liên quan đến an ninh công cộng. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết trong cuộc họp giao ban, Tôn Lập Quân đã "tự ý thảo luận các chính sách lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng", "xác lập quan hệ ngầm để kiểm soát các bộ phận quan trọng" và "gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh chính trị.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, tháng 9/2021, công bố thông tin cũng cho biết, Tôn Lập Quân trong quá trình công tác đã "nhận lượng lớn vật phẩm có giá trị" và phân bổ "công việc cho thân hữu". Cơ quan này còn cáo buộc Tôn Lập Quân có "dã tâm chính trị bành trướng", "bịa đặt, gieo rắc các tin đồn chính trị", "bên ngoài đồng thuận nhưng ngầm phản đối bên trong". Tôn Lập Quân cũng bị buộc tội cất giấu tài liệu bí mật, trốn tránh nhiệm vụ chống dịch và mua dâm.

Tôn Lập Quân được bổ nhiệm làm giám đốc văn phòng các vấn đề Hong Kong, Macau và Đài Loan thuộc Bộ Công an vào tháng 12/2017. Tôn được xác nhận điều tra từ năm 2020 sau khi không xuất hiện trước công chúng, bị khai trừ đảng và cách chức năm ngoái.

Sau đó, nhiều quan chức cấp cao trong hệ thống chính trị và pháp luật bị điều tra Năm 2020, Phó Chánh Hoa - cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp, người từng là thứ trưởng hành pháp của Bộ Công an, Cung Đạo An - cựu Công an Thượng Hải, Giám đốc An ninh, Đặng Khôi Lâm - cựu Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh, cựu Cục trưởng Công an tỉnh Giang Tô, Vương Lập Khoa - Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật và những người khác đã bị sa thải.

Theo Chinatimes