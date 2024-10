Dân số vượt mốc 6 triệu người, Singapore vẫn không bị chật chội

Báo cáo dân số mới nhất do chính phủ Singapore công bố cho thấy dân số nước này lần đầu tiên vượt mốc 6 triệu người, tăng 2% so với năm 2023. Theo tờ Business Times và nhiều báo khác, sự gia tăng này chủ yếu do lượng lao động nước ngoài, chiếm khoảng 1,86 triệu người. Đây là những người đảm nhận các công việc như giúp việc gia đình, chăm sóc người già hay làm công nhân xây dựng – những công việc mà người dân Singapore ít lựa chọn.

Cơ cấu dân số hiện nay gồm 3,64 triệu công dân Singapore và khoảng 540.000 người là thường trú nhân. Nhóm này chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực có mức lương cao như dịch vụ tài chính, bảo hiểm, thông tin truyền thông, và dịch vụ chuyên nghiệp... Dự báo đến năm 2030, dân số Singapore sẽ đạt 6,37 triệu người.

Bên cạnh sự tăng trưởng dân số, báo cáo cũng chỉ ra một số thách thức xã hội mà Singapore đang đối mặt, bao gồm tình trạng già hóa dân số nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp. Hiện có khoảng 19,9% dân số Singapore trên 65 tuổi, tăng từ mức 12,4% cách đây 10 năm. Số người già trên 80 tuổi cũng tăng 67%, đạt 142.000 người.

Trong khi đó, tỷ lệ sinh giảm mạnh. Trung bình mỗi năm, Singapore chỉ ghi nhận khoảng 31.100 trẻ em được sinh ra trong 5 năm qua, giảm so với 33.000 trẻ trong 5 năm trước đó. Đặc biệt, tỷ lệ sinh năm 2023 đã chạm mức thấp kỷ lục là 0,97. Theo dự báo, đến giữa thập niên 2030, số người qua đời sẽ nhiều hơn số trẻ em được sinh ra.

Một vấn đề khác được nêu ra là sự gia tăng các cuộc hôn nhân giữa người Singapore và người nước ngoài, trong khi số vụ kết hôn giữa công dân Singapore lại giảm.

(Ảnh: Pixabay)

Trang tin CNA bình luận rằng dù dân số Singapore vượt 6 triệu người, cảm giác đông đúc không hề gia tăng. Mặc dù Singapore có mật độ dân số thuộc hàng cao nhất thế giới, lên đến 320.000 người/km² ở một số khu vực, quốc đảo này đã thành công trong việc giảm cảm giác chật chội nhờ quy hoạch đô thị sáng tạo.

Các khu dân cư cao tầng được thiết kế với không gian xanh, không chỉ trên mặt đất mà còn trên cao. Ngoài ra, các khu nhà ở hỗn hợp kết hợp căn hộ, cửa hàng, siêu thị và phương tiện giao thông công cộng, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận tiện ích mà không cần di chuyển nhiều, giảm áp lực lên các trung tâm thành phố.

Bài viết kết luận, nhờ quy hoạch thông minh, Singapore là một thành phố đông dân nhưng không tạo cảm giác quá tải hay chật chội.