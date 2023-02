Trung Quốc đại lục mở cửa hoàn toàn với Hồng Kông, Macau

Hành khách từ các nơi này vào đại lục nếu không đi nước ngoài hoặc các khu vực hải ngoại khác trong vòng 7 ngày sẽ không cần xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Với người có đi nước ngoài, Hồng Kông và Macau có trách nhiệm kiểm tra kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ trước khi các hành khách này vào đại lục. Các hành khách bị sốt hoặc có triệu chứng bất thường khác khi nhập cảnh cũng sẽ được kiểm tra. Cũng từ ngày 6-2 tất cả khách quốc tế đến Hồng Kông cũng không phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng nữa.

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc dịp Tết Nguyên Đán vừa qua Ảnh: REUTERS

Trước đó hôm 2-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach cho biết Đức sẽ trao 130 triệu euro cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong năm nay, sau cuộc họp với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Geneva - Thụy Sĩ. Đức hiện là nhà tài trợ lớn thứ 2 sau Mỹ cho WHO. Động thái này được đưa ra sau khi WHO kêu gọi tăng cường tài chính cho kế hoạch "chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo", trong đó bản dự thảo về một hiệp định nhằm "tránh lặp lại sự thất bại thảm khốc trong đại dịch COVID-19" mà Reuters được tham khảo đề xuất rằng 20% của bất kỳ loại xét nghiệm, vắc-xin hoặc phương pháp điều trị nào được phát triển sẽ được dành để hỗ trợ các quốc gia và vùng lãnh thổ nghèo hơn.

Dự thảo cũng được cho là sẽ gây tranh cãi bằng cách kêu gọi từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ trong đại dịch, cho phép tăng khả năng tiếp cận các thuốc và vắc-xin cứu mạng.