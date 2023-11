Trung Quốc đang lập danh sách 50 công ty bất động sản “được cứu”

China Vanke Co., Seazen Group Ltd. và Longfor Group Holdings Ltd. được cho nằm trong số những cái tên đủ điều kiện nhận thêm nguồn lực tài chính. Ngoài ra, còn có các doanh nghiệp khác, gồm cả quốc doanh và tư nhân. Dựa vào danh sách này, các tổ chức tài chính có thể cân nhắc hỗ trợ thông qua các khoản vay ngân hàng, nợ và tài trợ vốn cổ phần. Chưa thể xác định chính xác các doanh nghiệp bất động sản có tên trong danh sách này.

Nếu đúng như những gì mà nguồn tin giấu tên cung cấp, danh sách này sẽ là sự mở rộng so với danh sách trước đây do các ngân hàng tạo ra, vốn chỉ tập trung hậu thuẫn cho một số doanh nghiệp được nhà nước đóng “vai trò quan trọng trong hệ thống”.

Nhà chức trách Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp được mô tả là “giải cứu” thị trường bất động sản sau một loạt vụ vỡ nợ của các doanh nghiệp hàng đầu, số căn hộ chưa hoàn thiện lớn kỷ lục và sự sụt giảm sâu trong đầu tư bất động sản có thể làm chệch hướng mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Hiện tại, thông tin về bản “danh sách” đã khiến trái phiếu bằng đồng USD của một số doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc tăng giá.

Trong thông tin được đưa ra ngày 17/11, cơ quan quản lý Trung Quốc không đề cập tới danh sách này. Tuy nhiên, nhà chức trách yêu cầu các ngân hàng, các bên môi giới và quản lý tài sản cần đối xử “một cách hợp lý” với các doanh nghiệp bất động sản. Các công ty tài chính cũng được yêu cầu “đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp bất động sản tư nhân và quốc doanh”.

