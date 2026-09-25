Trung Quốc đưa video AI thành một ngành công nghiệp

Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng AI vào điện ảnh và video khi nhiều địa phương tung trợ cấp, ưu đãi mặt bằng và tài nguyên điện toán để thu hút nhà sáng tạo và startup. Ảnh: Reuters

Đạo diễn AI Zhu Zhili cho biết cách đây hai năm, Thâm Quyến gần như là lựa chọn rõ ràng duy nhất để ông lập studio. Nay, ông liên tục nhận đề nghị từ nhiều địa phương muốn kéo hoạt động sản xuất AI về địa bàn mình.

“Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được đề nghị hợp tác, từ các đô thị lớn đến những thành phố nhỏ hơn”, Zhu Zhili nói với Reuters.

Mô hình này gợi lại cách Trung Quốc từng phát triển xe điện, pin mặt trời và robot. Thượng Hải hỗ trợ điện toán đám mây cho phim ngắn AI, Bắc Kinh dành quỹ 260 triệu nhân dân tệ cho công nghệ nghe nhìn, còn Thâm Quyến trợ cấp tiền thuê và hỗ trợ sản xuất video.

Theo Reuters, sức hút lớn nhất của phim ngắn bằng AI nằm ở khả năng giảm mạnh chi phí sản xuất, khi mức chi cho một phút phim trong nửa đầu năm 2026 đã giảm từ khoảng 5.000 nhân dân tệ xuống chỉ còn vài trăm nhân dân tệ.

“Một cảnh đám cưới bình thường có thể tốn của tôi 60.000 nhân dân tệ (9.000 USD) nếu quay theo cách thông thường nhưng với AI, tôi có thể tạo cảnh siêu thực tương tự chỉ với 1.400 nhân dân tệ (200 USD)”, Reuters dẫn lời Pan Xiaojun, nghiên cứu sinh ngành đạo diễn phim tại Hải Nam.

Tốc độ tăng trưởng cũng mang theo dấu hiệu quá tải. DataEye cho biết gần 222 ngàn chương trình AI mới xuất hiện trên Douyin trong nửa đầu năm nay, nhưng chỉ 1.055 chương trình vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Đi kèm với sự bùng nổ các video ngắn tạo ra bằng AI là cuộc chiến bản qiyền khi các diễn viên lo hình ảnh bị sử dụng, người làm nghề lồng tiếng lo mất việc, còn người xem phàn nàn về đạo văn và sự thiếu nguyên bản. Trung Quốc hiện yêu cầu nội dung AI phải được dán nhãn nhưng chưa có khung bản quyền rõ ràng.

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