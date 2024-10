Trung Quốc kết án tù 15 bị cáo trong vụ sập tòa nhà khiến hàng chục người chết

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào ngày 17/10.



Vào tháng 4/2022, một tòa nhà thương mại 6 tầng ở trung tâm thành phố Trường Sa đã bị đổ sập, khiến hơn 50 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Sau đó, các nhà chức trách Trung Quốc cho biết công trình này đã được xây dựng trái phép, dẫn đến làn sóng phản đối về tình trạng tham nhũng và quản lý lỏng lẻo trong ngành xây dựng.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 17/10 đưa tin hai tòa án ở thành phố Trường Sa đã tuyên án đối với 15 bị cáo liên quan đến vụ bê bối. Trong đó, bị cáo Wu Zhiyong - một cư dân của tòa nhà bị coi là chịu một phần trách nhiệm cho vụ sập tòa nhà - bị kết án 11 năm tù.

Các bản án khác bao gồm 12 năm tù cho cựu phó giám đốc của một công ty cấp nước thành phố bị kết tội trốn tránh nhiệm vụ và nhận hối lộ.

Một công ty thẩm định kết cấu công trình tại địa phương đã bị phạt 1 triệu Nhân dân tệ (140.000 USD) và một số nhân viên của công ty này nhận án tù giam vì cung cấp các tài liệu sai sự thật rằng tòa nhà an toàn.

Tòa án phán quyết rằng Wu Zhiyong và những người khác đã xây dựng bất động sản mặc dù "không có trình độ xây dựng", cho các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống và lưu trú thuê bất hợp pháp, đồng thời không có biện pháp khắc phục hiệu quả nào được thực hiện mặc dù phát hiện ra các mối nguy hiểm lớn về kết cấu - CCTV đưa tin.

CCTV nói thêm rằng sự cố "gây ra thương vong lớn và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng".

Các vụ sập tòa nhà không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc do tiêu chuẩn an toàn kém và tình trạng tham nhũng trong xây dựng. Sáu người đã thiệt mạng và 10 người bị thương do sét đánh khiến một gian hàng trong công viên sụp đổ ở thành phố Thường Châu, miền Đông Trung Quốc, vào tháng 8.