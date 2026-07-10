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Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tầng 1 tên lửa Trường Chinh-10B

| | Tài chính quốc tế

Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tầng 1 tên lửa Trường Chinh-10B

iTrung Quốc lần đầu tiên thực hiện thành công việc đưa tầng 1 của tên lửa đẩy Trường Chinh-10B (CZ-10B) quay trở lại có kiểm soát sau khi phóng.

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Trung Quốc lần đầu tiên thực hiện thành công việc đưa tầng 1 của tên lửa đẩy Trường Chinh-10B (CZ-10B) quay trở lại có kiểm soát sau khi phóng. Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải ngày 10/7.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Trường Chinh-10B, đồng thời lần đầu tiên thực hiện thành công việc đưa tầng 1 của tên lửa quay trở lại theo cách có kiểm soát.

Vụ phóng thử được tiến hành từ sân bay vũ trụ thương mại Văn Xương, tỉnh Hải Nam.

Sau khi tách khỏi tầng 2, tầng 1 của tên lửa đã quay trở lại thành công bệ ngoài khơi nhờ một hệ thống điều khiển kết nối.

Theo Tân Hoa Xã, kết quả này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 2/7, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh quan sát đại dương Haiyang-2E.

Vệ tinh này được thiết kế để phục vụ bảo vệ quyền lợi trên biển, phòng chống thiên tai, phát triển tài nguyên biển và nghiên cứu khoa học.

Haiyang-2E sẽ thay thế vệ tinh Haiyang-2B được phóng vào năm 2018, đồng thời hoạt động cùng các vệ tinh Haiyang-2C và Haiyang-2D hiện đang vận hành.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo dục và Thời đại

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