Trung Quốc: Màn trình diễn mãn nhãn trở thành "thảm họa”, khán giả kêu cứu vì bị vật thể lạ rơi xuống đầu

Tối ngày 2/10, một màn trình diễn pháo hoa tại Nhà hát Vũ trụ Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, với sự góp mặt của đội hình máy bay không người lái, đã thu hút đông đảo du khách. Màn trình diễn pháo hoa trước đó hoàn toàn bình thường, nhưng màn trình diễn máy bay không người lái (drone) ở phần cuối đã xảy ra sự cố, gây ra hỏa hoạn.

Hàng trăm máy bay không người lái đã đồng loạt cất cánh dọc theo sông Lưu Dương, chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa hoành tráng chưa từng có. Đám đông khổng lồ đã tập trung tại khu vực thắng cảnh và các khu vực lân cận từ rất sớm.

Video tại hiện trường cho thấy tàn lửa từ pháo hoa gắn trên drone đã rơi xuống sườn núi gần đó, như một trận mưa sao băng phía trên nhà hát vào giữa đám đông. Một người có mặt tại hiện trường lập tức hét lên: "Nguy hiểm quá!", "Có chuyện gì vậy?", "Cháy rồi, cứu với." Sau đó, cây cối gần hiện trường bốc cháy và mọi người bắt đầu sơ tán.

Hiện trường vụ việc được ghi lại. Ảnh: NTD

Theo tài khoản WeChat chính thức của Nhà hát Sky, đơn vị này đã tổ chức hai màn trình diễn pháo hoa vào tối ngày 2 và 3/10. Các màn trình diễn sử dụng đội hình máy bay không người lái, kết hợp với sàn nổi 200 mét, tạo nên màn trình diễn pháo hoa ba chiều kết nối không khí và mặt nước.

Tuy nhiên, pháo hoa được bắn trên một khu vực rộng lớn, bên dưới có một số vật liệu dễ cháy như rơm rạ, rất dễ gây cháy trong thời tiết khô hanh. Lực lượng cứu hỏa và nhân viên văn phòng quận đã nhanh chóng xử lý tình huống, không có ai bị thương. Họ đã dự đoán được vị trí pháo hoa sẽ rơi, và không ai được phép đứng ở đó, ngoại trừ nhân viên, bao gồm cả lính cứu hỏa. Lực lượng cứu hỏa xác nhận màn trình diễn máy bay không người lái đã vô tình làm cháy cỏ khô trên sườn đồi, nhưng đám cháy đã được dập tắt kịp thời.

Đây không phải là lần đầu tiên các màn trình diễn drone gặp sự cố. Vào tháng 12/2024, trong một triển lãm nghệ thuật trên bờ biển Tuyền Châu, hàng trăm drone đã mất kiểm soát và rơi xuống biển. Năm 2021, tại một địa điểm ở Trùng Khánh, một đàn drone đã đâm vào tòa nhà.

Niềm tự hào của Trung Quốc

Ảnh: Sky Theater

Công nghệ pháo hoa kết hợp máy bay không người lái đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng tại Trung Quốc. Loại hình này cũng dần được lan rộng tới nhiều quốc gia khác, từ màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp ở Paris, Pháp, đến pháo hoa ban ngày ở Los Angeles, Hoa Kỳ và lễ đón giao thừa ở Abu Dhabi, UAE…

Theo các nhà sản xuất, pháo hoa truyền thống dựa vào lực đẩy thuốc súng để đẩy chúng lên cao trên bầu trời. Tuy nhiên, máy bay không người lái có thể tạo ra hình ảnh phong phú và đa dạng hơn. Ví dụ, hiệu ứng "mưa sao băng" bao gồm máy bay không người lái mang theo pháo hoa, bay theo quỹ đạo định sẵn và đốt cháy từng quả một. Pháo hoa sau đó rơi xuống từ bầu trời, trông giống như những ngôi sao băng trên bầu trời đêm, tạo nên trải nghiệm mãn nhãn.

Khoảng 5 năm trước, các công ty pháo hoa địa phương ở Lưu Dương đã bắt đầu hợp tác phát triển và thử nghiệm pháo hoa kết hợp với máy bay không người lái. Các công nghệ liên quan đã được nâng cấp liên tục, từ số lượng thuốc nổ, thiết bị đánh lửa đến hệ thống điều khiển từ xa.

Các công ty pháo hoa cũng đang tích cực thử nghiệm các công nghệ tiên tiến như trình chiếu ba chiều và AI, áp dụng vào màn trình diễn của họ. Một số công ty thậm chí còn được cho là đang thử nghiệm nhúng chip thông minh vào pháo hoa chuyên nghiệp để kiểm soát độ cao và thời gian bắn.

Pháo hoa và máy bay không người lái thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp đã tồn tại hàng thiên niên kỷ. Nó mở ra những kịch bản ứng dụng mới cho máy bay không người lái và hé lộ con đường phát triển của các ngành công nghiệp truyền thống và mới nổi dựa vào nhau và bổ sung cho nhau.

Ngày nay, ngành công nghiệp pháo hoa và pháo nổ của Lưu Dương, Trung Quốc với tổng giá trị sản lượng hàng năm từ 50 đến 60 tỷ NDT, chiếm một nửa thị trường nội địa.

Cần thêm giải pháp an toàn

Có thể thấy, các màn trình diễn drone pháo hoa đại diện cho một bước tiến đột phá trong công nghệ giải trí, nhưng chúng lại đặt ra những thách thức nghiêm trọng và phức tạp về an toàn và quy định.

Về mặt kỹ thuật, một rủi ro đáng lo ngại là các drone trình diễn ánh sáng được sử dụng thường không được trang bị cảm biến hoặc camera như drone tiêu dùng. Điều này có nghĩa là mỗi drone hoạt động một cách gần như độc lập trong không gian, chỉ biết đường bay của chính mình và hoàn toàn không có thông tin về hàng trăm chiếc drone xung quanh hay đám đông khán giả bên dưới. Chúng phải dựa hoàn toàn vào hệ thống GPS RTK (Real-Time Kinematic) vô cùng tinh vi, kết hợp dữ liệu vệ tinh với trạm cơ sở cục bộ để đạt được độ chính xác vị trí tới từng centimet. Tuy nhiên, ngay cả hệ thống tiên tiến này cũng có thể bị can thiệp.

Nếu tín hiệu liên lạc bị gây nhiễu, độ chính xác của drone có thể giảm xuống còn gần 2 mét, làm tăng cao khả năng va chạm giữa các drone đang bay theo đội hình chặt chẽ.

Để giảm thiểu những rủi ro này, các nhà tổ chức phải thiết lập các quy tắc vận hành nghiêm ngặt. Việc dàn dựng chuyến bay được thực hiện chi tiết trong phần mềm hoạt hình 3D, duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các drone, và lập trình các đường bay phức tạp để tránh va chạm. Đối với drone bắn pháo hoa, các thuật toán còn phải tính toán kỹ lưỡng hướng bắn để đảm bảo tia lửa không rơi xuống drone khác bên dưới, đồng thời giới hạn phạm vi bay của toàn bộ màn trình diễn trong một "hộp giới hạn" được thiết kế để ngay lập tức tắt động cơ của bất kỳ drone nào bị trục trặc và cố gắng bay ra khỏi khu vực an toàn.