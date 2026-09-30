Trung Quốc, Mỹ đồng loạt báo tin vui cho Việt Nam

Hạt điều là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam, hiện có mặt tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam cũng đang giữ vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu hạt điều, với khoảng 80% thị phần xuất khẩu toàn cầu.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 478.000 tấn hạt điều, thu về 3,37 tỷ USD.

Riêng tháng 8/2026, Việt Nam xuất khẩu 65.880 tấn hạt điều, đạt kim ngạch 474,54 triệu USD. So với tháng trước, lượng điều xuất khẩu giảm 6,6% và giá trị giảm 6%.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tháng 8 giảm 5,4% nhưng kim ngạch vẫn tăng nhẹ 0,2%. Diễn biến này cho thấy giá xuất khẩu bình quân đang hỗ trợ đáng kể cho kim ngạch ngành điều.

Cụ thể, giá xuất khẩu điều bình quân trong tháng 8 đạt khoảng 7.203 USD/tấn, tăng 0,7% so với tháng 7 và cao hơn khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 7.061 USD/tấn, tăng 3,7%.

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam. Trong 8 tháng, quốc gia này mua khoảng 115.286 tấn, trị giá 839,5 triệu USD, tăng 6,4% về lượng và 22,4% về giá trị so với cùng kỳ.

Riêng tháng 8, xuất khẩu điều sang Trung Quốc đạt 16.029 tấn, trị giá khoảng 121 triệu USD.

Mỹ đứng thứ hai với 102.946 tấn điều nhập khẩu từ Việt Nam trong 8 tháng, trị giá 704,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng 8,7%, trong khi giá trị tăng 10,5%.

Tính chung, Trung Quốc và Mỹ đã chi hơn 1,54 tỷ USD mua hạt điều Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Hai thị trường này chiếm khoảng 45,6% tổng lượng điều xuất khẩu của Việt Nam, tăng đáng kể so với mức 42,1% của cùng kỳ năm 2025.

Sau Trung Quốc và Mỹ, các thị trường có giá trị nhập khẩu điều Việt Nam lớn gồm Hà Lan với khoảng 247,4 triệu USD, Đức 135,6 triệu USD và Canada 92,8 triệu USD.

Trong khi thị trường Trung Quốc và Mỹ tăng trưởng, thị phần của Việt Nam tại Canada đang có dấu hiệu thu hẹp.

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam chiếm khoảng 80,7% tổng lượng hạt điều nhập khẩu của Canada, giảm từ mức 83,6% cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu điều của Việt Nam sang Canada trong 7 tháng đạt khoảng 6.280 tấn, trị giá 43 triệu USD, giảm 10,6% về lượng và 4,5% về giá trị.

Đáng chú ý, thị phần của Bờ Biển Ngà tại Canada tăng từ 4,6% lên 12,4%. Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng gia tăng thị phần tại thị trường này.

Diễn biến trên cho thấy dù Việt Nam vẫn giữ vị trí cung ứng chủ đạo tại Canada, cạnh tranh đang gia tăng khi một số nguồn cung khác mở rộng hiện diện.

Về giá, thị trường hạt điều nguyên nhân thế giới những tuần gần đây nhìn chung ổn định. Tại Dordrecht (Hà Lan), giá hạt điều Brazil được ghi nhận quanh mức 6,55 euro/kg, tương đương khoảng 7,46 USD/kg và gần như không thay đổi từ đầu tháng 9.

Thị trường hạt điều được dự báo vẫn duy trì triển vọng tích cực trong quý IV/2026 nhờ nhu cầu mùa lễ hội cuối năm.

Tại Ấn Độ, mùa lễ hội từ giữa tháng 9 đến tháng 11 thúc đẩy doanh số bán hàng đối với các loại hạt cao cấp, làm giảm nguồn cung hạt điều nguyên hạt trên thị trường giao ngay.

Nhu cầu tiêu thụ hạt điều nội địa tại Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, với hạt điều được sử dụng rộng rãi trong các món ăn nhẹ, bánh mì và bánh kẹo. Các xu hướng tương tự cũng đang xuất hiện ở các thị trường Nam và Đông Nam Á khác. Đối với khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, quý IV là thời điểm nhập khẩu cao điểm cho mùa Giáng sinh và cuối năm.