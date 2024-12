Trung Quốc nghiên cứu khoai tây chống chịu thời tiết

Trung Quốc là nước sản xuất khoai tây lớn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu vì năng suất cao so với các loại cây lương thực khác. Nhưng khoai tây đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và biến đổi khí hậu, do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch đang đẩy nhiệt độ lên mức cao mới nguy hiểm đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và lũ lụt.

Với nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ nguồn cung cấp lương thực, ông Li - một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoai tây Quốc tế (CIP) ở Bắc Kinh - đang chỉ đạo một nghiên cứu kéo dài 3 năm về tác động của nhiệt độ cao đối với loại cây này. Nhóm của ông đang tập trung vào 2 giống khoai tây phổ biến nhất của Trung Quốc.

Nhóm của ông Li đã trồng khoai tây trong hơn 3 tháng trong một buồng kín được đặt ở nhiệt độ cao hơn 3 độ C so với nhiệt độ trung bình hiện tại ở phía Bắc Hà Bắc và Nội Mông - các tỉnh chuyên trồng khoai tây ở Trung Quốc.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Climate Smart Agriculture trong tháng 11 đã phát hiện ra rằng, nhiệt độ cao hơn đã đẩy nhanh quá trình phát triển của củ khoai tây thêm 10 ngày, nhưng lại làm giảm hơn một nửa năng suất khoai tây. Theo báo cáo của Liên hợp quốc được công bố vào tháng 10, thế giới đang phải đối mặt với mức tăng nhiệt độ lên tới 3,1 độ C so với mức tiền công nghiệp vào năm 2100.

"Thách thức lớn nhất đối với khoai tây trong năm nay là mưa lớn. Nó đã gây ra nhiều loại bệnh và làm chậm đáng kể tiến độ thu hoạch" - người quản lý trang trại ỏ Nội Mông Wang Shiyi cho biết.

Nghiên cứu của CIP là một phần trong nỗ lực hợp tác với Chính phủ Trung Quốc nhằm giúp nông dân thích nghi với điều kiện thời tiết ấm và ẩm ướt hơn. Ông Li cho biết, nông dân Trung Quốc sẽ cần phải thay đổi trong thập kỷ tới, trồng vào mùa xuân thay vì đầu mùa hè hoặc di chuyển đến những vùng đất cao hơn để tránh nóng.