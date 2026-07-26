Trung Quốc sơ tán 340.000 người để ứng phó bão Noul

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Noul - cơn bão số 12 trong năm - tiếp tục mạnh lên và dự kiến đổ bộ vào khu vực ven biển từ Hong Kong đến thành phố Lục Phong (tỉnh Quảng Đông) trong khoảng từ tối 25/7 đến sáng 26/7. Các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại nếu không cần thiết, theo dõi sát các cảnh báo thời tiết và chủ động phòng tránh nguy cơ thiên tai.

Ruộng đồng bị ngập lụt do mưa lớn gây ra bởi bão Bavi ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đến ngày 25/7, hơn 340.000 người được sơ tán tại Quảng Đông, trong khi hơn 23.000 người ở tỉnh Phúc Kiến cũng được di dời đến nơi an toàn. Tỉnh Quảng Đông bắt đầu tạm dừng một số tuyến đường sắt từ ngày 25/7. Toàn bộ các chuyến tàu cao tốc và tàu thường dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong ngày 26/7.

Hoạt động hàng không tại các sân bay Hong Kong, Quảng Châu, Thâm Quyến, Chu Hải và Hạ Môn cũng bị ảnh hưởng.

Tính đến 16h50 ngày 25/7 (giờ địa phương), Sân bay quốc tế Hong Kong hủy 29 chuyến bay khởi hành và 20 chuyến bay đến, trong khi 126 chuyến bay khởi hành và 112 chuyến bay đến bị chậm. Cơ quan Quản lý sân bay Hong Kong cho biết số lượng chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày 26/7 sẽ còn tăng.

Hãng hàng không Cathay Pacific đã thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay khởi hành từ Hong Kong trong khoảng thời gian từ 1h15 đến 18h ngày 26/7.

Ngoài ra, cầu Hong Kong - Chu Hải - Ma Cao cũng sẽ đóng cửa đến hết ngày 26/7 để bảo đảm an toàn trước diễn biến của bão.

Các nhà chức trách khí tượng Trung Quốc dự báo bão Noul sẽ đổ bộ bờ biển phía nam giữa Chu Hải (tỉnh Quảng Đông) và Trương Phủ (tỉnh Phúc Kiến) vào rạng sáng Chủ nhật trước khi di chuyển vào đất liền và suy yếu dần. Lượng mưa tích lũy trên khắp phía đông Quảng Đông và phía nam Phúc Kiến có thể đạt từ 500mm đến 600mm ở một số khu vực.

Quảng Đông và Phúc Kiến nằm trong số những tỉnh có lượng mưa cao nhất Trung Quốc, mỗi tỉnh trung bình có khoảng 2.000mm mưa mỗi năm. Bão Noul đến sau những trận mưa lớn tàn phá nhiều vùng trên cả nước. Ở tây nam Trung Quốc, các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hơn 50 người mất tích sau vụ sạt lở đất chết người ở thành phố Trùng Khánh.

Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cao điểm kiểm soát lũ lụt - được gọi là Qixia Bashang - từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo lượng mưa cực đoan sẽ gia tăng về tần suất và cường độ trong những tuần tới, với phần lớn khu vực phía bắc Trung Quốc dự kiến sẽ có lượng mưa nhiều hơn từ 20% đến 50% so với bình thường.