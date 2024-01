Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu hàng Việt Nam

Bộ NN&PTNT cho biết, đóng góp cho kim ngạch toàn ngành, xuất khẩu lâm sản đạt 1,49 tỷ USD, tăng 72,5%; thủy sản đạt 730 triệu USD, tăng 60,8%; nông sản đạt 2,71 tỷ USD, tăng 93,8%; các sản phẩm chăn nuôi đat 36 triệu USD, tăng 3,5%; và sản phẩm đầu vào sản xuất đạt 177 triệu USD, tăng 49,2%.

Trung Quốc tiếp tục duy trì là thị trường nhập khẩu lớn nhất hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam với kim ngạch đạt 1,18 tỷ USD, tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 23% trong tổng kim ngạch toàn ngành. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ cũng tăng tới 95,9%, chiếm 20,8% thị phần.

Xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tăng mạnh trong tháng 1.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản trong tháng 1 đạt 3,72 tỷ USD, tăng 45,1%. Các nhóm hàng như nông sản; sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản, lâm sản, đầu vào sản xuất...đều tăng ở mức hai con số. Giá trị xuất siêu trong tháng 1 đạt 1,43 tỷ USD tăng hơn 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Về thị trường nông sản dịp Tết Nguyên đán, theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 1, giá hầu hết các mặt hàng có xu hướng tăng so với thời điểm tháng 11/2023 do nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, mức tăng tương đối ổn định và tăng giảm đan xen so với thời điểm tháng 12/2023. Ngoại trừ chè búp, chè móc câu và ớt chuông tiếp tục tăng mạnh, một số mặt như hạt tiêu đen, cà phê, gạo thường, xoài cát chu...tăng nhẹ. Riêng mặt hàng chăn nuôi như lợn hơi, bò hơi, gà lông màu, gà công nghiệp...lại có xu hướng giảm.

Bộ NN&PTNT nhận định nguồn cung hàng nông sản hiện khá dồi dào, bảo đảm phục vụ tiêu dùng dịp Tết nguyên đán, giá cả không biến động nhiều thậm chí một số mặt hàng giảm do người dân thay đổi thói quen tiêu dùng. Cùng đó, nhu cầu năm nay được đánh giá tăng hơn so với dịp Tết Nguyên đán năm 2023.