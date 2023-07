Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu nhôm

Trung Quốc đã tăng đáng kể sự phụ thuộc vào nhôm nhập khẩu khi nguồn cung trong nước hạ thấp. Dữ liệu hải quan mới đây tiết lộ Trung Quốc đã tăng nhập khẩu đến 10,7% trong nửa đầu 2023 so với cùng kỳ năm trước.

Lượng nhập khẩu đột biến này lên đến 1,2 triệu tấn nhôm chưa gia công và các sản phẩm liên quan. Theo Reuters, nhập khẩu nhôm vào Trung Quốc đạt 211.235 tấn trong tháng 6, tăng 12,8% so với cùng kỳ 2022.

Theo MetalMiner, Trung Quốc đã buộc phải cắt giảm sản lượng nhôm do nhiều yếu tố khác nhau. Điều này trực tiếp dẫn đến việc nguồn cung trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu kể từ giai đoạn hậu Covid. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Vân Nam phải đối mặt với lịch cắt điện kể từ tháng 9 năm ngoái do sản lượng mưa thấp, ảnh hưởng đến sản lượng điện của khu vực.

Những sự cố mất điện buộc các nhà sản xuất nhôm điện phân tại đây phải giảm mức sử dụng điện, dẫn đến tăng trưởng chậm lại. Vân Nam chiếm khoảng 12% tổng sản lượng nhôm của Trung Quốc.

Sản lượng nhôm sơ cấp của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm đạt 10,1 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.

Không chỉ tăng nhập khẩu nhôm, Trung Quốc cũng tăng cường nhập khẩu bauxite, nguyên liệu thô quan trọng để sản xuất nhôm. Trong tháng 6, nhập khẩu bauxite tăng 22,9% trong khi con số tăng của nửa đầu năm là 10,6%.

Trong giai đoạn này, Trung Quốc cũng tăng đáng kể nhập khẩu nhôm từ Nga, với lượng nhập khẩu gấp gần 2 lần so với trước đó. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh một số người mua ở phương Tây có xu hướng tránh kim loại nguồn gốc từ Nga.

Là nước tiêu thụ kim loại hàng đầu, các nhà phân tích kỳ vọng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kích thích để thúc đẩy nền kinh tế. Nếu điều này xảy ra, nhu cầu đối với nhôm nói riêng và các kim loại công nghiệp nói chung sẽ tăng mạnh.