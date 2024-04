Trung Quốc tiến hành chiến dịch chống bắt nạt học đường trên toàn quốc

Theo các nhà chức trách, một chiến dịch chống bắt nạt trên toàn quốc sẽ được phát động tại Trung Quốc, trong nỗ lực rộng rãi hơn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo.

Theo một cuộc họp chung của Bộ Giáo dục và Bộ Công an Trung Quốc cùng các cơ quan như cứu hỏa và cứu hộ, một cuộc điều tra toàn diện tập trung vào các vụ bắt nạt sẽ được tiến hành ở tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục giáo viên, học sinh và phụ huynh về pháp quyền, bên cạnh những nỗ lực cải thiện hệ thống trách nhiệm giải trình. Cuộc họp cũng nêu sự cần thiết phải cải thiện việc theo dõi sức khỏe tâm thần của học sinh, kêu gọi hành động kiên quyết nhằm giảm bớt gánh nặng quá mức về bài tập về nhà và dạy thêm đối với học sinh ngoài chương trình giáo dục bắt buộc.

Theo đó, các nỗ lực sẽ được thực hiện để cải thiện các biện pháp an ninh, đặc biệt là ở các trường nông thôn và nội trú, nhằm đảm bảo an toàn cho các tòa nhà trường học, phòng chống cháy nổ và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, chiến dịch phòng chống đuối nước đặc biệt cũng sẽ được triển khai, tập trung vào việc quản lý và cung cấp các lớp học bơi, cũng như đào tạo cách tự cứu hộ và cứu hộ lẫn nhau.

Nỗ lực dẹp bỏ vấn nạn bắt nạt học đường được thúc đẩy trong bối cảnh Trung Quốc ghi nhận ngày càng nhiều vụ việc trẻ vị thành niên phạm pháp và số vụ tự tử gia tăng ở các trường tiểu học và trung học. Tháng trước, ba học sinh cấp hai ở tỉnh Hà Bắc gần Bắc Kinh được cho là đã sát hại một bạn cùng lớp 13 tuổi mà nhóm này đã bắt nạt từ lâu. Cả ba nghi phạm đều dưới 14 tuổi.