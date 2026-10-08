Trung Quốc tiến sâu vào 'cửa ngõ' Thái Lan: Mắt xích mới của 'Con đường Tơ lụa trên biển' dần thành hình

Tờ Bastille Post (Hongkong, Trung Quốc) mới đây đưa tin, việc cải thiện cơ sở hạ tầng cảng và mạng lưới hậu cần dự kiến sẽ mở ra những cơ hội mới cho Cảng Laem Chabang kết nối với Trung Quốc và thị trường toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của Thái Lan, biến nơi đây thành một nút giao thông quan trọng trên "Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21" của Trung Quốc.

Sau khi hoàn thành đợt mở rộng giai đoạn III, công suất xử lý container hàng năm của Cảng Laem Chabang sẽ tăng từ 11 triệu TEU hiện tại lên khoảng 18 triệu TEU. Ảnh: Bastille Post

Nằm ở tỉnh Chonburi, miền đông Thái Lan, cách Bangkok khoảng 130 km, Cảng Laem Chabang liền kề với Hành lang Kinh tế phía Đông - trung tâm sản xuất của Thái Lan. Mỗi ngày, một lượng lớn container, ô tô, máy móc thiết bị và nông sản được vận chuyển từ cảng này đến các điểm đến trên toàn cầu.

Trong phạm vi hàng chục km quanh cảng có nhiều khu công nghiệp lớn - nơi tập trung các nhà sản xuất ô tô, điện tử và máy móc.

Trong đợt mở rộng cảng mới đang diễn ra, các nhà thầu Trung Quốc đang thực hiện các hạng mục cơ sở hạ tầng thuộc giai đoạn III của dự án mở rộng Cảng Laem Chabang, bao gồm 29 tuyến đường dẫn ra cảng, 16 cây cầu, một bến neo đậu ven biển dài 500 mét cùng các bãi container phụ trợ.

"Sự hợp tác giữa Thái Lan và Trung Quốc trong dự án xây dựng này vô cùng quan trọng. Nó giúp thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án suôn sẻ và đảm bảo chất lượng cũng như tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Phù hợp với sáng kiến "Con đường Tơ lụa trên biển", dự án này tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại của Thái Lan kết nối với phần còn lại của thế giới. Cảng Laem Chabang sẽ trở thành một trung tâm quan trọng thúc đẩy thương mại của Thái Lan hướng tới thị trường toàn cầu", Anuson - Anuson, quản lý phía Thái Lan phụ trách các dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc điều hành - cho biết.

Sau khi hoàn thành đợt mở rộng giai đoạn III, công suất xử lý container hàng năm của Cảng Laem Chabang sẽ tăng từ 11 triệu TEU hiện tại lên khoảng 18 triệu TEU (đơn vị đo lường tiêu chuẩn dùng để đo sức chứa hàng hóa theo container, 1 TEU tương đương với một container tiêu chuẩn có kích thước 20 feet dài x 8 feet rộng x 8,5 feet cao), góp phần tăng cường năng lực hậu cần của Thái Lan trong việc kết nối thị trường khu vực và toàn cầu.

Dự án mở rộng Cảng Laem Chabang cũng đã giúp đào tạo được một đội ngũ lớn các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật địa phương.

Pattarapong - một kỹ sư người Thái Lan - cho biết dự án này đã mang lại cho cô việc làm ổn định đồng thời giúp cô tiếp xúc với các kỹ thuật xây dựng và phương pháp quản lý mới, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng cảng quy mô lớn.

"Công nhân địa phương chiếm khoảng 70% tổng số nhân viên tại công trường đang xây dựng", Pattarapong nói. "Tôi rất vui mừng và vinh dự được tham gia dự án này vì nó cũng là một phần của sự phát triển 'Con đường Tơ lụa trên biển'."

Cảng Laem Chabang sẽ trở thành một trung tâm quan trọng thúc đẩy thương mại của Thái Lan hướng tới thị trường toàn cầu. Ảnh: ORCA

Bastille Post đưa tin, đầu năm nay, một tuyến vận tải biển mới nối liền Cảng Yantian ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, Cảng Laem Chabang và Cảng Sihanoukville của Campuchia đã chính thức được khai trương. Tuyến vận tải này được kỳ vọng sẽ tăng cường mối quan hệ giữa Thái Lan và Khu vực Vịnh lớn Quảng Đông - Hongkong - Macao của Trung Quốc, đồng thời mở ra một hành lang xuất nhập khẩu hàng hóa mới cho các doanh nghiệp.

Trên đất liền, Thái Lan đang đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống đường sắt thu gom và phân phối hàng hóa cho cảng, với kế hoạch tăng cường liên kết đường sắt vận chuyển hàng hóa giữa Cảng Laem Chabang và vùng đông bắc Thái Lan.

Thông qua các tuyến vận tải đường biển và đường bộ, Cảng Laem Chabang sẽ kết nối với Hành lang Kinh tế phía Đông - trung tâm sản xuất của Thái Lan. Khi mạng lưới giao thông khu vực tiếp tục được cải thiện, cảng sẽ càng phát huy thế mạnh của mình trong hoạt động vận tải kết hợp đường biển và đường bộ.

Trong 13 năm qua, các dự án thuộc khuôn khổ sáng kiến "Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21" như dự án mở rộng Cảng Laem Chabang đã mang lại sự hỗ trợ mới cho việc kết nối giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á.

"Con đường Tơ lụa trên biển Thế kỷ 21" là tuyến đường biển thuộc sáng kiến "Vành đai và Con đường" do Trung Quốc đề xuất.