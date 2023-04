Trung Quốc triển khai chiến dịch trấn áp tin giả

Chiến dịch kéo dài 100 ngày trong bối cảnh ngày càng nhiều thông tin sai lệch về người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội bị đưa tin sai lệch, gây nhiễu loạn không gian mạng và trật tự xã hội.



Theo Bộ Công an, cảnh sát sẽ trấn áp những cá nhân - tổ chức bịa đặt, phát tán thông tin sai lệch trên mạng, cũng như những đối tượng lợi dụng các sự cố, điểm nóng để tạo ra thông tin sai lệch nhằm thu hút cộng đồng mạng, kiếm lời bất chính.

Gần đây, nhiều cá nhân, tổ chức hay phao tin đồn, tin giả về nghệ sỹ, người nổi tiếng về các vụ lộ clip nóng, xâm phạm quyền riêng tư, bôi nhọ danh dự người khác để thu lợi bất chính từ việc tăng view tăng like. Mỗi sự kiện thu hút hàng triệu, hàng chục triệu người đọc, người xem làm rối loạn không gian mạng. Dù đã xử lý rất nặng nhưng đây vẫn là mảnh đất màu mỡ để các cá nhân, tổ chức trục lợi.

Bộ Công an cũng yêu cầu các công ty truyền thông xã hội là trung gian phát tán tin giả khắc phục triệt để, đồng thời xóa các tài khoản bất hợp pháp khỏi các nền tảng trực tuyến liên quan. Ngoài cá nhân bị xử phạt theo quy định pháp luật thì mạng xã hội cũng bị liên đới nếu không có biện pháp ngăn chặn tin giả. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tỉnh táo và cảnh giác trước các tin đồn, tin giả đồng thời phối hợp báo cho các cơ quan chức năng để cùng ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Lãnh đạo Cục An ninh mạng, Bộ Công an Trung Quốc nhấn mạnh sẽ tăng cường quản trị toàn diện hệ sinh thái mạng, hình thành sức mạnh tổng hợp quản trị mạng, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là quyền riêng tư. Mục tiêu lớn nhất là tạo cảm giác an toàn cho người dân trên không gian mạng.