Trung tá là em ruột danh hài Xuân Hinh, nối nghiệp anh nhưng kín tiếng, sống một mình ở tuổi U50

Nghệ sĩ chèo mang hàm Trung tá, là em trai ruột danh hài Xuân Hinh

Được mệnh danh "vua hài đất Bắc", nhắc đến Xuân Hinh ít người không biết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, danh hài sinh năm 1960 còn có một người em cũng khá nổi tiếng trong làng nghệ thuật miền Bắc, đó là nghệ sĩ chèo Xuân Nghĩa.

Xuân Nghĩa sinh năm 1978, kém Xuân Hinh 18 tuổi, là em út trong gia đình. Dù bố mẹ không hề làm nghệ thuật, nhưng Xuân Nghĩa lại nối nghiệp anh trai. Từ bé, anh đã rất yêu ca hát và gắn bó với âm nhạc truyền thống.

Nghệ sĩ Xuân Nghĩa là em ruột của danh hài Xuân Hinh

Sau khi học xong cấp 3, Xuân Nghĩa từng chọn trở thành một kỹ sư điện, nhưng học được một thời gian lại thôi. Sau đó, để thỏa mãn đam mê, anh đăng ký học lớp chèo của trường Văn hóa nghệ thuật Quân đội và gắn bó với bộ môn nghệ thuật này từ đó.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Xuân Nghĩa hiện đã tham gia hơn 30 vở chèo cùng nhiều phim cũng như các tiểu phẩm hài và để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Anh đang công tác tại Nhà hát Chèo Quân đội và mang quân hàm Trung tá. Ngoài diễn hài, Xuân Nghĩa còn là biên kịch và đạo diễn của nhiều tác phẩm hay.

Có anh trai là danh hài đình đám Xuân Hinh, nhưng Xuân Nghĩa hiếm khi chia sẻ về anh trên truyền thông. Điều này từng khiến cả hai vướng tin đồn bất đồng, nhưng Xuân Nghĩa đã lên tiếng phủ nhận.

Thường bị đặt lên bàn cân so sánh vì có ngoại hình và lối diễn khá giống anh trai Xuân Hinh, nhưng Xuân Nghĩa không chạnh lòng, ngược lại còn hãnh diện

Theo Xuân Nghĩa, chính nhờ có anh trai dạy dỗ, chia sẻ mà anh mới có được những thành công như ngày hôm nay. Vì có ngoại hình và lối diễn khá giống Xuân Hinh nên không ít lần Xuân Nghĩa bị đem ra so sánh, rồi bị nói bắt chước anh trai.

Trước chuyện này, nam nghệ sĩ thẳng thắn bộc bạch: "Có nhiều người lại bảo tôi ăn cắp lối diễn, giọng nói của anh Xuân Hinh. Điều này là không đúng. Cùng cha mẹ sinh ra, cùng uống nước từ mạch nguồn quê hương Bắc Ninh yêu dấu, cùng được nuôi dưỡng tâm hồn, từ bé đã thẫm đẫm những làn điệu Chèo từ chiếu Chèo Kinh Bắc của những liền anh liền chị nên có thể giống nhau chăng?

Đấy là khán giả so sánh chứ tôi làm sao dám so sánh với anh Xuân Hinh. Anh không những là người anh trong gia đình mà còn là người anh trong nghề, là cột mốc để không chỉ riêng tôi mà nhiều bạn trẻ trong nghề cũng hướng tới. Tôi không chạnh lòng, ngược lại còn hãnh diện vì mình cũng phải diễn được mới có cái so sánh".

Xuân Nghĩa hiện đang công tác tại Nhà hát Chèo Quân đội và mang quân hàm Trung tá

Vài năm trở lại đây, ngoài diễn chèo, Xuân Nghĩa còn lấn sân phim ảnh mảng hài. Dù không gây tiếng vang như anh trai, nhưng anh cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Sống kín tiếng ở tuổi U50

Trong cuộc sống đời thường, Xuân Nghĩa khá kín đáo. Trên mạng xã hội, anh chỉ thường đăng tải những video hát hò hay tiểu phẩm mà mình đóng, ít khi nói về đời tư.

Qua vài lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, Xuân Nghĩa cho hay anh từng kết hôn. Tuy vậy, nam nghệ sĩ và vợ cũ đã "đường ai nấy đi" được khoảng 10 năm. Nói về lý do ly hôn, anh nhẹ nhàng cho hay: "Tôi nghĩ đơn giản chỉ là hết duyên thôi. Khi sống cùng nhau, mỗi người đều có cái tôi lớn thì không thể hoà hợp được nữa".

Hình ảnh đời thường của nghệ sĩ Xuân Nghĩa

Ở tuổi 45, Xuân Nghĩa sống một mình, trong khi con cái ở cùng mẹ. Nam nghệ sĩ giữ quan hệ tốt đẹp với vợ cũ và hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha. Anh tâm sự: "Chúng tôi vẫn đối xử với nhau như hai người bạn thân, cùng chia sẻ và hỗ trợ nhau để chăm sóc cho con trai. Hai bố con tôi rất tình cảm với nhau. Mỗi khi tôi có sản phẩm con trai luôn là người xem đầu tiên".

Xuân Nghĩa từng bộc bạch, đôi lúc anh cũng cảm thấy cô đơn nhưng mỗi khi như vậy anh lại dồn hết tâm trí vào vào việc viết kịch bản. "Nhiều khi cô đơn lại làm việc hiểu quả hơn", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Cách đây không lâu, Xuân Nghĩa đăng tải ảnh chụp tình cảm bên một cô gái. Dưới phần bình luận, nhiều người hỏi thăm, phỏng đoán cô gái nọ là bạn gái của nam nghệ sĩ. Tuy nhiên, anh chỉ nhấn like mà không phản hồi gì thêm.