Mister Vietnam Fashion Show: Hàng loạt thí sinh đang dự thi nhưng đã nhận được lời mời tham gia trình diễn show quốc tế

Vừa qua, tại Đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí NovaWorld Phan Thiet đã diễn ra sự kiện Mister Vietnam Fashion Show lần hai. Đây là lần thứ hai, Mister Vietnam Fashion Show được tổ chức với mục đích tìm kiếm "Mister Runway Star"- một trong những giải thưởng quan trọng của cuộc thi sẽ được công bố trong đêm chung kết Mister Vietnam 2024 dự kiến được tổ chức vào tháng 9 tới đây.



Thí sinh của Mister Vietnam Fashion Show

Thử thách thực tế "Runway Star" là một trong năm tiêu chí của Mister Vietnam - Người mẫu nam Việt Nam 2024.

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn - Chủ tịch cuộc thi Mister Vietnam cho biết: "Một trong những tham vọng, đích đến của Mister Vietnam là tìm kiếm được những người mẫu nam tiêu biểu, đa năng, đưa họ đến với sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của người mẫu nam Việt Nam ở cả thị trường biểu diễn trong nước và thế giới. Vì vậy, chúng tôi rất chú trọng đến thử thách Runway Star cũng như tìm được gương mặt xứng đáng cho giải thưởng này. Cho đến thời điểm hiện tại, việc tổ chức hai lần Mister Vietnam Fashion Show không chỉ là đưa thí sinh vào các thử thách của cuộc thi, mà đây chính là quá trình đào tạo, huấn luyện thí sinh trên sân khấu thực tế, trước đông đảo khán giả thực để thí sinh trưởng thành ngay từ quá trình tham gia cuộc thi và có kinh nghiệm sẵn sàng tham gia các sàn diễn thời trang, tự tin sải bước trên sân khấu ở các cuộc thi quốc tế. Chúng tôi đem đến cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho thí sinh chứ không chỉ là cuộc thi tìm kiếm đại diện tham dự một cuộc thi quốc tế".

Trưởng BTC Mister Vietnam 2024 - Ông Phúc Nguyễn cùng Mister Vietnam Host - Hà Anh Vũ

Cũng theo ông Phúc Nguyễn, qua hai lần tổ chức Mister Vietnam Fashion Show (lần đầu tiên diễn ra tại Hồ Tràm trước hơn 20,000 khán giả, lần 2 diễn ra trên sân khấu ngoài trời ở bãi biển tại NovaWorld Phan Thiet), thí sinh đã trưởng thành lên rất nhiều và chuyên nghiệp hơn từ tác phong làm việc đến phong cách trình diễn. "Chúng tôi tự hào về thành quả mình đã đạt được qua cách huấn luyện thực tế này, tất cả các thí sinh của chúng tôi đều rất đa năng và biết cách tỏa sáng"- ông Phúc Nguyễn bày tỏ.

Tại Mister Vietnam Fashion Show lần hai diễn ra trên bãi biển Nova World Phan Thiết, top 36 thí sinh của Mister Vietnam 2024 đã trình diễn rất đa dạng từ trang phục biển năng động phô diễn được hình thể, đến các trang phục thời trang, vest, dạ tiệc, lịch lãm… Các bộ sưu tập đến từ NTK Hồ Tấn Tài thương hiệu "Độc Bản Since 2015" và "Into the sea" của NTK Thịnh Chocolate, các thí sinh đều khiến khán giả phấn khích vì cách trình diễn năng động, trẻ trung và cũng rất quý ông lịch lãm.

Đại diện BTC của Mister Vietnam Fashion Show cho biết cuộc thi vừa là môi trường đào tạo, huấn luyện thực tế của các thí sinh, vừa là phần đánh giá đặc biệt nhằm chọn ra các ứng viên đủ tiêu chuẩn để tham gia trình diễn ở các show thời trang quốc tế. Nếu như ở Mister Vietnam Fashion Show No.1 có 05 thí sinh trong Top 60 trở thành Đại sứ người mẫu (Model Ambassador) cùng các đại diện khác được tuyển chọn từ Laos, Philippines, Indonesia, Hong Kong, Cambodia, Singapore … tham gia trình diễn trong Tuần lễ thời trang quốc ASEAN tại Singapore vào đầu tháng 6 vừa qua, thì tại Mister Vietnam Fashion Show lần 2, có 5 thí sinh được tuyển chọn tham gia trình diễn tại Taiwan Fashion Week tại Đài Trung (Đài Loan) vào đầu tháng 8.

Như vậy, có thể nói, Mister Vietnam là một trong những cuộc thi ở thời điểm hiện tại các thí sinh đang trong quá trình dự thi nhưng liên tục có cơ hội tham gia trình diễn ở các sự kiện thời trang lớn quốc tế, thậm chí trở thành đại diện Việt Nam tham gia một trong những cuộc thi Nam vương hàng đầu thế giới và đạt thành tích. Như trường hợp thí sinh Đỗ Quang Tuyển vào top 10 và thắng giải Mr Suparational Asia 2024 vừa qua. Chủ tịch cuộc thi Mister Vietnam cho biết, một trong những định hướng của cuộc thi là đưa thí sinh đến với các sàn diễn tại kinh đô thời trang New York. Hiện, BTC cũng đã nhìn nhận được những gương mặt sáng giá của giải thưởng Mister Runway Star, đủ bản lĩnh để chinh phục sân khấu thời trang trong nước và quốc tế.