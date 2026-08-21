Trúng thưởng 100 triệu đồng, người trúng có được nhận toàn bộ số tiền? Cơ quan Thuế giải đáp

Thuế thành phố Đồng Nai vừa có hướng dẫn về cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng theo Điều 58 Nghị định 253/2026/NĐ-CP.

Theo đó, đối với cá nhân cư trú, giải thưởng có giá trị không quá 20 triệu đồng trong mỗi lần phát sinh không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nếu giá trị giải thưởng trên 20 triệu đồng, người trúng thưởng phải nộp thuế với thuế suất 10%. Tuy nhiên, thuế không tính trên toàn bộ giải thưởng mà chỉ áp dụng đối với phần giá trị vượt trên 20 triệu đồng mà cá nhân nhận được theo từng lần phát sinh, không phụ thuộc vào số lần thực tế nhận tiền thưởng.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thưởng cho người trúng giải. Đây cũng là thời điểm đơn vị trả thưởng thực hiện việc tính và khấu trừ thuế.

Quy định về thời điểm trả thưởng đặc biệt đáng chú ý trong trường hợp giải thưởng được công bố trước nhưng được trao sau hoặc tiền thưởng được thanh toán thành nhiều đợt. Việc chia khoản tiền thành nhiều lần thanh toán không làm thay đổi bản chất của một lần trúng thưởng.

Công thức được xác định như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (Giá trị giải thưởng − 20 triệu đồng) × 10%

Ví dụ , một cá nhân nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng sẽ có thu nhập tính thuế là: ﻿ 100 triệu đồng − 20 triệu đồng = 80 triệu đồng.

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp: ﻿ 80 triệu đồng × 10% = 8 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ thuế, người trúng thưởng thực nhận 92 triệu đồng.

Tương tự, nếu một người trúng giải 50 triệu đồng, số thuế phải nộp là 3 triệu đồng, tương ứng 10% của phần 30 triệu đồng vượt ngưỡng. Người này thực nhận 47 triệu đồng.

Trường hợp giải thưởng trị giá đúng 20 triệu đồng hoặc thấp hơn, người nhận giải không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.

Một giải có nhiều người cùng trúng được tính thế nào?

Nếu một giải thưởng có nhiều người cùng trúng, thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải.

Mỗi người chỉ phát sinh thuế nếu phần giải thưởng mình được nhận vượt trên 20 triệu đồng. Tuy nhiên, những người nhận thưởng phải xuất trình được căn cứ pháp lý chứng minh việc cùng trúng giải hoặc đồng sở hữu giải thưởng.

Nếu không có giấy tờ chứng minh, cơ quan thuế có thể xác định toàn bộ giải thưởng là thu nhập của một cá nhân đứng tên nhận giải.

Ví dụ, hai người có đủ căn cứ chứng minh cùng sở hữu giải thưởng 100 triệu đồng và mỗi người được nhận 50 triệu đồng. Khi đó, mỗi người có phần thu nhập tính thuế là 30 triệu đồng và phải nộp 3 triệu đồng tiền thuế.

Đơn vị trả thưởng phải khấu trừ và nộp thuế thay

Tổ chức hoặc cá nhân trả thưởng có trách nhiệm khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên phần giá trị vượt 20 triệu đồng trước khi trao thưởng.

Đơn vị trả thưởng đồng thời có trách nhiệm kê khai và nộp số thuế đã khấu trừ thay cho người trúng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; cấp chứng từ khấu trừ thuế nếu người trúng thưởng có yêu cầu.