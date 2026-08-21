Loạt dự án nghìn tỷ sắp khởi công tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Sẵn sàng khởi công

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban KKT mở Chu Lai cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện khởi công, khánh thành các công trình, dự án trên địa bàn KKT mở Chu Lai nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).

Theo kế hoạch, ngày 22/8 sẽ diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng mở rộng 2 tại xã Thăng Trường, do Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Ngày 24/8, tại KCN Tam Thăng 2, xã Thăng Trường, tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi polyester do Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1 sẵn sàng khởi công. Ảnh: Tấn Thành.

Tiếp đó, ngày 28/8, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1 tại xã Tam Anh sẽ được khởi công. Dự án do Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG làm chủ đầu tư.

Tiếp đến, ngày 29/8, tại xã Thăng Trường và xã Thăng Điền, sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà xưởng cho thuê, Nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật phân kỳ 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Thăng Bình-Phân khu B. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 3.560 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG cho biết, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1 có quy mô 167,05 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Để chuẩn bị triển khai dự án, Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng hạ tầng.

Đến nay, dự án đã phê duyệt 48 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện GPMB khoảng 125 ha và được UBND TP Đà Nẵng giao đất đợt 1 với diện tích 52,6 ha theo Quyết định số 3653/QĐ-UBND.

Hiện công tác các hạng mục phục vụ sự kiện đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khởi công ngày 28/8. Sau lễ khởi công, công ty đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thi công ngay, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Anh 1 theo kế hoạch.

“KCN Tam Anh 1 được kỳ vọng bổ sung quỹ đất công nghiệp, tạo thêm dư địa thu hút các nhà đầu tư, hình thành các dự án sản xuất, kinh doanh mới. Qua đó, dự án góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam TP Đà Nẵng và tạo thêm động lực cho Khu kinh tế mở Chu Lai”, đại diện Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai-CFG nói.

Nhân công, thiết bị máy móc phục vụ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1. Ảnh: Nguyễn Tín.

Tạo khí thế mới cho Chu Lai

Theo Trưởng Ban KKT mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang, việc tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án tạo thành đợt thi đua sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo không khí phấn khởi và là hoạt động trọng tâm, thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh.

“Đây cũng là dịp cụ thể hóa cam kết đồng hành của chính quyền với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; huy động và thu hút nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, ông Quang nói.

Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh 1. Ảnh: Chí Đại.

Ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, thông qua chuỗi sự kiện này, thành phố cũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông, logistics, quỹ đất và các chính sách thu hút đầu tư tại khu vực.

Liên quan đến công tác chuẩn bị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình đã yêu cầu, các đơn vị liên quan tập trung rà soát, hoàn thiện các phần việc theo kế hoạch; tăng cường phối hợp với các chủ đầu tư, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng, thiết thực và đúng tiến độ.

Chuỗi sự kiện được kỳ vọng tạo thêm khí thế thi đua chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời thúc đẩy tiến độ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam TP Đà Nẵng và KKT mở Chu Lai.