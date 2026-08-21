Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: GDT.

Trong bối cảnh nhiều chính sách, quy định mới về quản lý thuế được triển khai cùng với quá trình chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, yêu cầu cập nhật và thực hiện đúng chính sách thuế ngày càng cao đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Người nộp thuế không những cần nắm được quy định mà còn phải hiểu cách thức thực hiện, nhận diện những sai sót thường gặp và chủ động phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” được tổ chức nhằm tạo thêm một kênh tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp, dễ tiếp cận và có tính tương tác cao giữa cơ quan thuế với người nộp thuế.

Mở đầu chuỗi livestream, Cục Thuế tổ chức 2 chương trình trong tháng 8/2026, tập trung vào những nội dung đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và người kinh doanh.

Chương trình đầu tiên có chủ đề “Hóa đơn điện tử và các sai sót doanh nghiệp thường gặp”, được phát sóng từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ ngày 21/8/2026.

Nội dung chương trình tập trung nhận diện những sai sót phổ biến trong quá trình lập, sử dụng hóa đơn điện tử và hướng dẫn doanh nghiệp cách xử lý, qua đó giúp chủ động phòng ngừa rủi ro, thực hiện đúng quy định.

Chương trình thứ 2 có chủ đề “Bán hàng trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử: Kê khai và nộp thuế như thế nào?”, dự kiến phát sóng từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ ngày 28/8/2026.

Chương trình sẽ trao đổi về nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, sàn thương mại điện tử; trách nhiệm kê khai, nộp thuế và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện.

Các chương trình được phát sóng trên fanpage chính thức của Cục Thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế thuận tiện theo dõi, gửi câu hỏi và trao đổi trực tiếp với cơ quan thuế trong thời gian phát sóng.

Điểm nhấn của chuỗi livestream là đổi mới cách thức truyền tải chính sách thuế. Thay vì chỉ giới thiệu các quy định trong văn bản pháp luật, mỗi chương trình tập trung vào những vấn đề thiết thực mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thường gặp trong quá trình hoạt động.

Các nội dung dự kiến được đề cập gồm hóa đơn điện tử; đăng ký thuế, mã số thuế; khai và nộp thuế; hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số; các hành vi vi phạm cần phòng tránh; những lưu ý đối với doanh nghiệp mới thành lập; sử dụng dịch vụ thuế điện tử và chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ thuế cuối năm.

Tại chương trình, các chuyên gia thuế sẽ trực tiếp phân tích những nội dung cần lưu ý, làm rõ các tình huống thực tế, nhận diện những sai sót phổ biến và hướng dẫn cách thực hiện đúng quy định.

Một phần thời lượng của chương trình được dành để tương tác, tiếp nhận và giải đáp câu hỏi của người nộp thuế ngay trong thời gian phát sóng. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ sẽ được cơ quan thuế tổng hợp để hỗ trợ, giải đáp sau chương trình.

Qua hình thức này, các quy định của pháp luật thuế được chuyển tải thành những nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, giúp người nộp thuế chủ động thực hiện đúng ngay từ đầu, hạn chế sai sót và giảm chi phí tuân thủ.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế thuộc Cục Thuế, chuỗi livestream là một trong những hoạt động đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng tăng tương tác, lấy nhu cầu và những vấn đề thực tế của người nộp thuế làm trọng tâm.

Việc kết hợp phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện, phân tích tình huống và giải đáp trực tiếp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động tiếp cận thông tin chính thống, hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật thuế.