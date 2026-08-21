Cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng thực chất

Cải cách TTHC gắn với thực tiễn cuộc sống

Theo Phó Cục trưởng Lê Long, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là yêu cầu được Chính phủ và Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đang được ngành Thuế tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình hiện đại hóa ngành Thuế, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Phó Cục trưởng Lê Long cho rằng, mỗi TTHC đều gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Vì vậy, việc cải cách không chỉ dừng ở việc sửa đổi quy trình hay cắt giảm giấy tờ mà phải thực sự tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Năm 2026, ngành Thuế đã rà soát, cắt giảm số lượng TTHC từ 137 xuống còn 116 thủ tục. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Trong thực tế, nhiều thủ tục vẫn còn phát sinh nhiều quy trình, nhiều loại hồ sơ, tài liệu; thời gian giải quyết và chi phí thực hiện vẫn còn lớn, đặc biệt tại Thuế cơ sở - nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho người nộp thuế.

Phó Cục trưởng Lê Long phát biểu khai mạc hội nghị

“Điều quan trọng không phải là cắt giảm bao nhiêu thủ tục trên giấy tờ, mà phải cắt giảm về thực chất, giúp người dân, doanh nghiệp thực sự cảm nhận được sự thuận lợi trong quá trình thực hiện TTHC và cùng với cải cách TTHC, ngành Thuế đang chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng quản lý theo đối tượng, nâng cao chất lượng phục vụ, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính.” Phó Cục trưởng Lê Long nhấn mạnh.

Song song với đó, việc cải cách không chỉ nhằm giảm số lượng thủ tục mà còn phải hướng tới đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trải nghiệm của người nộp thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các Ban, đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát toàn diện các quy trình nghiệp vụ, kịp thời phát hiện những khâu còn chồng chéo, bất cập để kiến nghị sửa đổi; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm tối đa việc người dân và doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn và bám sát cơ sở

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Cục trưởng Lê Long cho biết, Cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo hướng đồng bộ, thực chất và hiệu quả hơn. Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn, Cục Thuế sẽ tăng cường làm việc trực tiếp tại cơ sở, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến công tác nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức về vai trò của cải cách TTHC, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với chất lượng phục vụ người nộp thuế. Song song với đó là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công, dịch vụ thuế điện tử.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Theo Phó Cục trưởng Lê Long, cắt giảm TTHC phải đi đôi với nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Những mục tiêu được đặt ra trong giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP như 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trên 50% thanh toán trực tuyến, 90% doanh nghiệp sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia và mức độ hài lòng trên 95% cũng chính là những định hướng để ngành Thuế tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Hội nghị bước vào chương trình tập huấn chuyên sâu với ba chuyên đề do Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Hùng trực tiếp truyền đạt. Các chuyên đề tập trung làm rõ về cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, chế độ báo cáo, kiểm soát TTHC theo thông tư số 09/2026/TT-BTP, hướng dẫn chi tiết về công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, hội nghị dành thời lượng trao đổi, thảo luận để cán bộ, công chức các đơn vị chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Các ý kiến được lãnh đạo Văn phòng Cục Thuế trực tiếp giải đáp, hướng dẫn, góp phần thống nhất cách hiểu và cách triển khai trong toàn hệ thống.