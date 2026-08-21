Việt Nam có “siêu phường” hơn 4200 DN, dân số gấp 1,7 lần Monaco, sở hữu chợ người đi lần đầu dễ lạc đường

Phường này tên là Bàn Cờ ở TP HCM.

Trên thực tế, sau sáp nhập, kể từ 1/7/2025, phường Bàn Cờ rộng chỉ gần 1 km2, với quy mô dân số hơn 67.600 người. Sở dĩ phường này có tên gọi là Bàn Cờ là do bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20, khi khu vực này được quy hoạch với hệ thống đường cắt nhau vuông vức như bàn cờ tướng, từ đó tạo nên đặc trưng độc đáo hiếm thấy giữa lòng đô thị.

Theo UBND phường Bàn Cờ, phường được kế thừa một cộng đồng doanh nghiệp hùng hậu, với 4.253 doanh nghiệp, 3.360 hộ kinh doanh, 8 hợp tác xã và liên hợp tác xã. Nhờ vị trí trung tâm và hạ tầng phát triển nên phường Bàn Cờ sau sáp nhập là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động kinh tế và đầu tư bất động sản.

Theo đó, nhờ có vị trí gần trung tâm quận 1 (cũ), mật độ dân cư cao, hệ sinh thái dịch vụ sầm uất, do đó, sau sáp nhập, phường Bàn Cờ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới về văn hóa - kinh tế - du lịch trong tương lai gần.

Vào cuối năm 2023, trong báo cáo đầu kỳ Quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 gửi UBND TP HCM, đơn vị tư vấn đề xuất định hướng phát triển khu Bàn Cờ theo mô hình phố đi bộ như khu Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão.

Phường Bàn Cờ có khu chợ “lạc đường” nổi tiếng

Chợ Bàn Cờ có nhiều hàng quán nổi tiếng. Ảnh: NLĐ

Xung quanh các con hẻm lớn nhỏ của khu phường Bàn Cờ có nhiều hàng quán lâu đời và nổi tiếng như phở Nghi Xuân, phở Tàu Thủy, bánh mì Hà Nội, bánh mì Hoà Mã, cà phê Cheo Leo…

Ngoài các hàng quán, đền thờ, chùa nổi tiếng, phường Bàn Cờ còn có chợ Bàn Cờ nổi tiếng. Đây là một trong những khu chợ truyền thống nổi tiếng ở TP HCM. Khu chợ Bàn Cờ nằm gọn trong khu dân cư, bao quanh bởi 4 trục đường chính: Bàn Cờ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thiện Thuật và Điện Biên Phủ.

Điều thú vị là chợ Bàn Cờ còn được mệnh danh là chợ “lạc đường”. Nguyên nhân là chợ luôn khiến người đến đau đầu tìm địa chỉ. Đúng như tên gọi, chợ Bàn Cờ được bao quanh bởi mạng lưới hẻm đan xen như bàn cờ, qua đó tạo nên một không gian độc đáo.

Trên thực tế, chợ Bàn Cờ nổi tiếng khi là chợ đồ si, với nhiều sản phẩm thời trang độc lạ, được bày bán với mức giá phải chăng. Đồng thời, chợ còn là thiên đường ẩm thực, với nhiều món ăn đường phố hấp dẫn.