Dự án quảng trường gần 200 tỷ ra sao sau 'tối hậu thư' của lãnh đạo TP Huế?

Hiện trạng quảng trường trăm tỷ ở Huế sau ‘tối hậu thư’ của lãnh đạo thành phố?

Đầu tháng 7/2026, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế kiểm tra tiến độ thi công Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố. Theo báo cáo của chủ đầu tư, giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 75%, nhà thầu cam kết hoàn thành công trình trước ngày 31/7/2026. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Hoàng Hải Minh nhận định, tiến độ thi công mới chỉ đạt khoảng 55%, thấp hơn nhiều so với báo cáo và chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở khối lượng công việc còn tồn đọng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế gia hạn cho đơn vị thi công hoàn thành công trình đến ngày 15/8. Đồng thời nhấn mạnh đây là lần gia hạn cuối cùng, yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành dự án đúng thời hạn. Để kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu thành lập ngay tổ công tác theo dõi, giám sát tiến độ thi công hằng ngày tại công trường.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến ngày 20/8 (quá 5 ngày thời hạn hoàn thành dự án của lãnh đạo UBND TP Huế đề ra) thì dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế vẫn ngổn ngang.

Theo ghi nhận, một số hạng mục bên ngoài toà nhà thi đấu vẫn chưa được hoàn thiện, các công nhân vẫn đang gấp rút hoàn thiện.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 10 ngày nữa, khuôn viên dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế sẽ là nơi tổ chức Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 (diễn ra từ 30/8 - 1/9) với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế, lễ hội dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt khách.

Việc đến nay dự án vẫn còn ngổn ngang khiến nhiều người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự kiện văn hoá lớn mang tầm cỡ quốc tế của TP Huế. Trước lo lắng này, Tổ công tác 2377 của UBND TP Huế cho hay, tiến độ hiện nay đáp ứng yêu cầu phục vụ lễ hội âm nhạc, các đơn vị đang cố gắng hết sức để hoàn thiện. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trong tháng 8/2026.

Theo ghi nhận, song song với việc các công nhân đang gấp rút hoàn thiện các phần việc như tô, sơn và hoàn thiện khu vực phía ngoài dự án thì đơn vị tổ chức Huế Wonderverse Music Fest 2026 cũng đang khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện một sân khấu hoành tráng để sẵn sàng phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Được biết, Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế được triển khai trên khu đất “vàng” rộng hơn 6,5 hecta với bốn mặt tiền các tuyến đường trung tâm của TP Huế: Hà Huy Tập, Tố Hữu, Lý Tự Trọng và Bùi San (phường Vỹ Dạ). Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị TP Huế làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 7/2024, tổng vốn đầu tư khoảng 196 tỷ đồng.

Công trình được triển khai trên khu đất vốn là Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ). Ban đầu, tiến độ dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025, tuy nhiên, do những vướng mắc nên được gia hạn hoàn thiện hạng mục hạ tầng vào dịp quốc khánh 2/9/2025. Thế nhưng, quá trình thi công, dự án tiếp tục bị chậm tiến độ. UBND TP Huế tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh thi công để kịp đưa công trình vào sử dụng dịp 30/4 nhưng dự án tiếp tục không đáp ứng tiến độ.

Huế Wonderverse Music Fest 2026 là lễ hội âm nhạc lớn, quy tụ nhiều ca sĩ, DJ nổi tiếng ở Việt Nam và các nghệ sĩ nước ngoài. Trong đêm nhạc đầu tiên ngày 30/8 với chủ đề “Di sản thức giấc” sẽ tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam qua sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Đêm nhạc này sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi, DJ/Producer Hoaprox.

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng sẽ công bố việc ca sĩ MONO là sứ giả quảng bá di sản Huế. Một thông tin được nhiều bạn trẻ chờ đợi đó là rapper HIEUTHUHAI cũng sẽ xuất hiện tại đêm diễn này để phục vụ bà con, du khách ở Huế.

Đêm thứ hai vào tối 1/9 mang chủ đề “Di sản hội nhập” tập trung vào âm nhạc điện tử quốc tế với sự góp mặt của DJ VinJaz, Hoàng Rapper, Triple D... cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế như DJ VANDAL ROCK (Hàn Quốc), DJ DETERMIND (Pháp). Điểm nhấn của đêm diễn này sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ Quang Hùng MasterD, chủ nhân của ca khúc “Secret” đang viral trên mạng.