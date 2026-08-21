Dự án quảng trường gần 200 tỷ ra sao sau 'tối hậu thư' của lãnh đạo TP Huế?

Hiện trạng quảng trường trăm tỷ ở Huế sau ‘tối hậu thư’ của lãnh đạo thành phố?
Huế Wonderverse Music Fest 2026 là lễ hội âm nhạc lớn, quy tụ nhiều ca sĩ, DJ nổi tiếng ở Việt Nam và các nghệ sĩ nước ngoài. Trong đêm nhạc đầu tiên ngày 30/8 với chủ đề “Di sản thức giấc” sẽ tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam qua sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại. Đêm nhạc này sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi, DJ/Producer Hoaprox.
Tại sự kiện, ban tổ chức cũng sẽ công bố việc ca sĩ MONO là sứ giả quảng bá di sản Huế. Một thông tin được nhiều bạn trẻ chờ đợi đó là rapper HIEUTHUHAI cũng sẽ xuất hiện tại đêm diễn này để phục vụ bà con, du khách ở Huế.
Đêm thứ hai vào tối 1/9 mang chủ đề “Di sản hội nhập” tập trung vào âm nhạc điện tử quốc tế với sự góp mặt của DJ VinJaz, Hoàng Rapper, Triple D... cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế như DJ VANDAL ROCK (Hàn Quốc), DJ DETERMIND (Pháp). Điểm nhấn của đêm diễn này sẽ là sự xuất hiện của ca sĩ Quang Hùng MasterD, chủ nhân của ca khúc “Secret” đang viral trên mạng.