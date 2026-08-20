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Việt Nam lên tiếng việc Mỹ nêu danh sách 40 đối tác có nguy cơ ‘bị lợi dụng để tránh thuế’

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam lên tiếng việc Mỹ nêu danh sách 40 đối tác có nguy cơ ‘bị lợi dụng để tránh thuế’

Vừa qua, Mỹ nêu tên 40 đối tác có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, trong đó có Việt Nam. Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam có các cam kết quốc tế mạnh mẽ chống lại mọi hành vi gian lận thương mại, hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực thi nghiêm các cam kết.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (20/8), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về vấn đề này.

Bà khẳng định, Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, đa phương, cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Việt Nam đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các khuôn khổ pháp lý và quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung, kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đưa ra các cam kết quốc tế mạnh mẽ chống lại mọi hành vi gian lận thương mại, hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực thi nghiêm các cam kết. Nỗ lực của Việt Nam đều đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi về các mối quan tâm của Mỹ trên tinh thần xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, qua đó duy trì quan hệ kinh tế - thương mại hai nước phát triển ổn định, cùng có lợi, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Ngày 13/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố báo cáo cho rằng các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã tổ chức hệ thống “trung chuyển bất hợp pháp” qua hơn 40 quốc gia để né thuế quan của Mỹ.

Báo cáo dài 25 trang cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đã có hệ thống chuyển hướng hàng hóa qua những khu vực có mức thuế thấp hơn, kể từ khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến thương mại với Trung Quốc năm 2018.

Theo báo cáo, các nhà xuất khẩu sử dụng nhiều biện pháp, như: lắp ráp ở mức độ hạn chế, đổi nhãn, đóng gói lại, thay đổi hóa đơn và khai báo sai xuất xứ để che giấu sản phẩm có nguồn gốc Trung Quốc, nhờ đó được hưởng mức thuế ưu đãi hơn khi đưa hàng vào Mỹ.

Bình Giang

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