Vẫn còn văn bản dàn trải, họp nhiều nhưng hiệu quả thấp

Không làm đứt quãng quá trình đổi mới

Sáng 20/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28 - NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xem xét cách thực hiện vai trò lãnh đạo cầm quyền và cách cả hệ thống chính trị chuyển đường lối, chủ trương thành hành động và phải có kết quả cụ thể.

Mục tiêu không chỉ hoàn thành một báo cáo hoặc là ban hành thêm một văn bản, mà phải nhận diện đúng vấn đề cản trở hiệu lực lãnh đạo cầm quyền; đề xuất cho được những chủ trương, cơ chế để tạo chuyển biến, nhất là yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 28 là nền tảng trực tiếp của đề án, do đó các quan điểm, mục tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị, phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Không vì nghiên cứu văn kiện mới mà chờ đợi hoặc xem nhẹ các việc mà nghị quyết đã giao, đã bàn; phải kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết số 28, không làm đứt quãng quá trình đổi mới mà nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ đã xác lập được.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tinh thần xuyên suốt là kiên định nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời đổi mới mạnh mẽ để lãnh đạo đúng hơn, trúng hơn, sâu sát hơn, khoa học hơn, dân chủ hơn, hiệu quả hơn. Lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh nhưng kiểm soát quyền lực chặt; ban hành chủ trương phải gắn với tổ chức thực hiện và trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, báo cáo sơ kết phải bám sát Nghị quyết số 28, đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả thực hiện trong phạm vi cả nước và nhất là sau khi sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Không chỉ thống kê số văn bản, hội nghị, mô hình mà phải làm rõ những chuyển biến thực chất trong phương thức lãnh đạo, chất lượng phối hợp và hiệu lực tổ chức thực hiện và mức độ thụ hưởng của nhân dân. Kết quả đạt được phải đánh giá rõ mức độ ổn định, khả năng duy trì, phát huy và nhân rộng. Nội dung chưa đạt phải chỉ rõ khoảng cách so với yêu cầu, nguyên nhân và trách nhiệm ở khâu nào, phần nào.

Phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc thực hiện Nghị quyết số 28 đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Nhưng bên cạnh những kết quả, phải nhìn thẳng vào những hạn chế: Vẫn còn văn bản dàn trải; nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn, trách nhiệm chưa rõ; họp nhiều nhưng hiệu quả thấp; xin ý kiến việc thuộc thẩm quyền hoặc có nơi, có lúc can thiệp sâu vào quản lý điều hành; phân cấp có nơi chưa giao đủ quyền, đủ lực, dữ liệu; phối hợp nhiều tầng nấc; dự báo, phản hồi chính sách, đánh giá kết quả còn yếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải xác lập rõ trọng tâm đổi mới, lấy tổ chức thực hiện làm khâu đột phá và kết quả thực chất để làm thước đo. Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền không thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm cho sự lãnh đạo đúng, trúng, khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn. Kiên định gắn với đổi mới; lãnh đạo toàn diện nhưng đúng vai, đúng thẩm quyền; tập trung thống nhất nhưng phát huy chủ động; phân cấp mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực; công nghệ không thể thay đổi trách nhiệm chính trị và quyết định của con người.

Trục xuyên suốt là từ quyết sách đúng đến kết quả thực chất. Tổ chức thực hiện là bộ phận cấu thành chất lượng lãnh đạo cầm quyền. Đến năm 2030 phải xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm; đến năm 2045 phải phát triển phương thức lãnh đạo cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo ra động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần nghiên cứu làm rõ: thống nhất tư duy, nhận thức và hành động về lãnh đạo cầm quyền; chuẩn hóa chu trình xây dựng, ban hành, thể chế hóa, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chủ trương. Đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động cần phát huy dân chủ thực chất, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Đổi mới tổ chức, cán bộ phù hợp với mô hình, bộ máy mới, phân định rõ chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác. Đổi mới kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực theo hướng phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo sớm; phát huy trách nhiệm nêu gương, xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa liêm chính, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược, quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải hoàn thiện những vấn đề cốt lõi của dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng tầm, rõ trọng tâm và khả thi; tập trung hoàn thiện đề án, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Ban Tổ chức Trung ương tập trung hoàn thiện, đảm bảo xây dựng đề án thật sự có chất lượng, có sức đổi mới, có tính khả thi để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân. Dự thảo nghị quyết phải ngắn gọn, đúng tầm, rõ quan điểm, mục tiêu tập trung, nhiệm vụ có tính đột phá; đồng thời chuẩn bị đồng bộ chương trình hành động, báo cáo giải trình, danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, đảm bảo khi nghị quyết ban hành có thể triển khai được ngay.