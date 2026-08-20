Vĩnh Long bứt tốc cho mục tiêu tăng trưởng từ 10%

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và Cục Thống kê (Bộ Tài chính) làm việc với Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải - Ảnh: chinhphu.vn/LS

Sáng 20/8, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long làm việc với Cục Thống kê (Bộ Tài chính) để rà soát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhận diện điểm nghẽn và đánh giá dư địa tăng trưởng những tháng còn lại của năm 2026.

Đặt kỳ vọng vào công nghiệp chế biến và năng lượng

Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy, GRDP quý II/2026 của tỉnh tăng 7,38% so với cùng kỳ; tính chung 6 tháng tăng 6,41%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,40%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,58%; dịch vụ tăng 7,69%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,47%.

Nhịp tăng quý II cao hơn bình quân 6 tháng. Riêng khu vực công nghiệp - xây dựng trong quý II tăng 12,86%, cho thấy sản xuất khởi sắc rõ hơn từ đầu quý II. Tuy nhiên, khoảng cách tới mục tiêu tăng trưởng cả năm vẫn còn lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh nhiệm vụ tăng trưởng 6 tháng cuối năm rất nặng nề. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, quý III phải đạt khoảng 12,77%, quý IV khoảng 13,57%.

Từ yêu cầu này, bài toán điều hành là xác định những nguồn tăng trưởng có khả năng tạo thêm giá trị trong những tháng còn lại, lượng hóa mức đóng góp và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đề nghị Vĩnh Long tiếp tục rà soát các nguồn lực, nhất là xuất nhập khẩu, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng, thường xuyên cập nhật chỉ tiêu để có giải pháp điều hành phù hợp.

Một trong những khu vực được kỳ vọng tạo lực kéo lớn là công nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Vĩnh Long ước tăng 9,90% so với cùng kỳ năm 2025. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,88%, tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu; sản xuất và phân phối điện tăng 10,33%.

Theo Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn, ngành công thương phấn đấu tăng trưởng GRDP công nghiệp - xây dựng năm 2026 đạt 14,86%; riêng công nghiệp đạt 15,20%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,24%; IIP phấn đấu tăng 17,10%.

Sở Công Thương đặt mục tiêu đưa ít nhất 8 dự án chế biến, chế tạo mới sớm đi vào hoạt động trong những tháng cuối năm; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, bồi thường, giải phóng mặt bằng và môi trường tại 5 cụm công nghiệp trọng điểm.

Vĩnh Long định hướng quy hoạch 44 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.327,38 ha; đã thành lập 11 cụm, tổng diện tích 460,04 ha. Trong đó, 7 cụm đã hoạt động, thu hút 32 dự án với tổng vốn đăng ký 3.453,3 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy 71,48%.

Năng lượng cũng được xác định là một động lực quan trọng. Hiện trên địa bàn đang vận hành khoảng 5.517 MW các nguồn điện. Sở Công Thương đang phối hợp tháo gỡ khó khăn cho 12 dự án năng lượng với tổng công suất 1.692 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 75.000 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, ngành công thương đặt mục tiêu hỗ trợ 4 dự án năng lượng tái tạo, tổng công suất 254 MW, tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng hoàn thành thủ tục, nghiệm thu và vận hành thương mại khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Xác định rõ từng nguồn tăng trưởng, từng trách nhiệm

Số liệu 7 tháng cho thấy thương mại - dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 116.305 tỷ đồng, tăng 18,39% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,38 tỷ USD, tăng 11,07%; nhập khẩu đạt 1,24 tỷ USD, tăng 18,46%.

Du lịch duy trì mức tăng khá, với khoảng 3,8 triệu lượt khách, tăng 14,94%; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 3.516,5 tỷ đồng, tăng 28,82%.

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Báo cáo của Sở Tài chính dự kiến giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 6 tháng cuối năm cần tăng tối thiểu 4,58% để cả năm ước tăng 4,07%. Tỉnh tập trung nâng chất lượng, năng suất, phát triển cây ăn trái, dừa, thủy sản và các chuỗi giá trị nông sản gắn với chế biến.

Tuy nhiên, tăng trưởng còn đối mặt với nhiều rủi ro. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, tỷ trọng nông nghiệp vẫn khoảng 30%; thiên tai, thời tiết cực đoan, hạn mặn, sạt lở và chi phí vật tư đầu vào tạo sức ép lên sản xuất. Thị trường xuất khẩu tiếp tục chịu cạnh tranh, trong khi chi phí logistics và vận tải còn cao.

Với công nghiệp, sản xuất điện phụ thuộc lớn vào kế hoạch điều độ của hệ thống điện quốc gia. Một số dự án năng lượng tái tạo còn vướng giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất rừng, giao khu vực biển và thỏa thuận đấu nối; hệ thống truyền tải cũng có nguy cơ quá tải cục bộ.

Ngay sau cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các sở, ngành tiếp thu ý kiến của Cục Thống kê, khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng quý III, quý IV và cả năm 2026; xác định rõ nguồn tăng trưởng, mức đóng góp và trách nhiệm của từng ngành, lĩnh vực.

Tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; thúc đẩy công nghiệp, xây dựng, năng lượng sạch, nhất là các dự án có khả năng tạo sản lượng trong năm 2026; đồng thời phát huy thế mạnh nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ, du lịch, kích cầu tiêu dùng và mở rộng thị trường.

Tỉnh cũng yêu cầu cải thiện mạnh môi trường kinh doanh để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và Khu công nghiệp Phú Thuận; nâng chất lượng thống kê, cập nhật kịp thời năng lực sản xuất mới của các dự án lớn để phục vụ phân tích, dự báo và điều hành.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương lưu ý yêu cầu kết nối dữ liệu giữa các sở, ngành, địa phương, bố trí đầu mối thống kê tại cấp xã và từng bước hình thành bộ dữ liệu nền thống nhất, đầy đủ, chính xác.

Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên đặt Vĩnh Long trước một chặng nước rút khó khăn. Việc xác định cụ thể các nguồn tăng trưởng, tháo gỡ những điểm nghẽn và lượng hóa mức đóng góp của từng ngành sẽ là cơ sở để tỉnh điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong những tháng cuối năm.